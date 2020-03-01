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Инцидент в школе №24 Джизакской области

Шерматов назвал вопиющим случай, произошедший в школе №24 в Джизаке

Telegram / Jizzax shahar 24-maktab ota-onalari
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200301/13572522/Shermatov-nazval-vopiyuschim-sluchay-proizoshedshiy-v-shkole-24-v-Dzhizake.html

На этой неделе Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения резонансный проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования ко внешнему виду для учеников частных школ.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов прокомментировал инцидент в одной из общеобразовательных школ в Джизаке, где преподаватели измеряли длину волос учеников.

Напомним, на днях в социальных сетях появились резонансные фото, на которых учительница с линейкой меряет длину волос школьников.

Инцидент в школе №24 Джизакской области
Telegram / Sherzod Shermatov
Инцидент в школе №24 Джизакской области

Таким образом администрация школы решила провести "разъяснительные" беседы с теми, кто нарушает требования к внешнему виду.

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет" — русская пословица, означающая "навредить из-за необдуманного и чрезмерного старания". Ни в каком поручении МНО нету задачи линейкой измерять длину волос, фотографировать и распространять. Кто-то наверное хотел показать как они усердно работают…", - возмутился Шерматов.

Министр отметил, что ему бы хотелось, чтобы "люди на местах" с таким же рвением относились к выполнению задач по улучшению качества образования в Узбекистане и своей квалификации.

Узбекские школьники
Министерство образования Узбекистана
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Напомним, недавно Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования ко внешнему виду для учеников частных школ.

В числе запретов - пирсинг, татуировки, кольца на пальцах и более одной серьги в ухе. Вместе с тем в проекте документа указано на недопустимость окрашивания волос в яркие цвета, яркого макияжа и маникюра и отращивание бороды у мальчиков. Особые требования также предъявляются к школьной форме.

 

Теги:
Джизак, школа, Образование, Шерзод Шерматов



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