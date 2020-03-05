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В Узбекистане задумались об усилении мер по защите врачей

"Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13607659/V-Uzbekistane-zadumalis-ob-usilenii-mer-po-zaschite-vrachey.html

До недавнего времени в республике уделялось внимание только правам пациентов, однако некоторые вопиющие ситуации показали, что врачи как никогда нуждаются в защите.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане разработали "Практические рекомендации по защите врачей".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

До недавнего времени в республике уделялось внимание только правам пациентов.

"Однако сегодня именно врачи все чаще нуждаются в законах и механизмах, которые должны регулировать, и в случае необходимости, эффективно защищать их права и достоинство в равной степени с пациентами", - считает председатель Нацпалаты инновационного здравоохранения Узбекистана Ровшан Изамов.

В Узбекистане давно назрела необходимость разработать меры по защите врачей, поскольку данная проблема уже давно существует в стране и со временем только усугубляется.

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Достаточно вспомнить несколько ярких случаев. Например, в конце января в Фергане одной из пациенток слова доктора показались оскорбительными, она ушла, но вскоре вернулась в кабинет со своей матерью и "закатила" скандал.

Медсестра пыталась их успокоить, в ответ посетительницы медучреждения напали на нее, повалили на пол и избили ногами и руками. Врач получила серьезные травмы.

В Наманганской области произошел похожий случай. В начале января врач отделения экстренной медицинской помощи в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.

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В конце сентября в Ташкенте в результате нападения врач скорой помощи получил перелом носа и сотрясение мозга.

В Навои в июне прошлого года пациент стал угрожать дежурному врачу, хватать его за ворот оскорблять.

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© Sputnik / Досхан Нусулбеков
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И таких случаев много.

Проблема действительно актуальная, поэтому Нацпалата решила изучить опыт соседних стран в области защиты медработников. В частности, был проанализирован такой документ, как "Практикум по защите прав врачей". Он был создан в 2018 году специалистами Национальной медицинской палаты РФ, действующей под руководством известного педиатра и хирурга Леонида Рошаля.

После изучения данного документа специальная рабочая группа начала разработку "Практических рекомендаций по защите врачей".

В результате, врачи Узбекистана получили документ, в котором приведены наиболее характерные проблемные ситуации, при которых врачам требуется защита, то нормативно-правовое регулирование, которое существует в Узбекистане для данной защиты и алгоритм решения каждой указанной проблемы – то есть, что необходимо делать шаг за шагом.

Данный документ, как ожидается, покажет свою эффективность в борьбе с вопиющими случаями, когда, например, врача оскорбляют, поднимают на него руку, провоцируют фото и видеосъемкой и другое.

Теги:
Узбекистан, здравоохранение, врачи



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