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Определены дополнительные задачи по охране окружающей среды

Мирзиёев раскритиковал исполнение задач по переработке отходов

пресс-служба президента РУз
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200306/13614869/Mirziev-raskritikoval-ispolnenie-zadach-po-pererabotke-otkhodov.html

Ежегодно образуется более 7 млн тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19 %. В этом процессе практически не участвует частный сектор, отметил глава республики, дав конкретные поручение соответствующим ведомствам.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил с экологами вопросы совершенствования системы охраны окружающей среды и управления отходами, сообщили в пресс-службе президента.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Глава государств раскритиковал процесс исполнения Концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года и Стратегии по обращению с твердыми отходами в стране на период 2019-2028 годов, назвав его неудовлетворительным.

Сохраняются факторы негативного воздействия на окружающую среду, отметил Мирзиёев. Наблюдается большой объем выбросов загрязняющих веществ в атомсферу. Наносится ущерб фауне и флоре.

Ежегодно образуется более 7 млн тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19 %. В этом процессе практически не участвует частный сектор. Службы санитарной очистки действуют не во всех махаллях. Отходов становится все больше в результате расширения строительства и производства.

На совещании указано на необходимость обеспечения до 2021 года полного охвата населения услугами санитарной очистки и приведения 221 полигона отходов в соответствие с санитарно-экологическими требованиями.

Министерству строительства, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено ввести в строй в текущем году в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях, а в дальнейшем – в остальных регионах страны полигонов строительных отходов и мощностей по переработке.
Пресс-служба президента РУз
Министерству строительства, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено ввести в строй в текущем году в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях, а в дальнейшем – в остальных регионах страны полигонов строительных отходов и мощностей по переработке.

Высказаны предложения по расширению площади охраняемых природных территорий, усилению ответственности за отлов краснокнижных животных.

Полигон ТБО в Ташкентской области
Госкомэкологии Узбекистана
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Указом Президента введен мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Однако при попустительстве руководителей на местах фиксируются отдельные случаи нанесения ущерба растительному миру. Генеральной прокуратуре поручено взять под строгий надзор деятельность хокимов по данному вопросу и обеспечить неотвратимость ответственности.

Проанализировано положение дел в сфере соблюдения экологических норм на производстве.

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Указано, что 65% оборудования лабораторий Госкомэкологии устарело. В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 60% приходится на долю топливно-энергетической и 20% – горно-металлургической отраслей.

Даны поручения по стимулированию промышленных предприятий, использующих природоохранные технологии, налаживанию производства пыле- и газоулавливающих аппаратов.

Подвергнута резкой критике и кадровая политика в сфере. В частности, не хватает квалифицированных специалистов, научно-исследовательской работы, в вузах отсутствуют факультеты экологии. Подчеркнута важность выделения грантов на исследования, повышения квалификации научных сотрудников за рубежом, внедрения инновационных технологий и идей.

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Ответственные лица представили информацию по обсужденным на совещании вопросам.

Напомним, вчера на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса по рекомендации Абдуллы Арипова был назначен новый председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Им стал хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков.

Назначенец занимал должность главы города с июля 2017 года. До этого он работал заведующим департамента Кабинета Министров Узбекистана.

Теги:
совещание, Президент, Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, охрана окружающей среды, экология



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