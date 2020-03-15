Гуляний не будет — власти Узбекистана отменили празднование Навруза

На неопределенный срок в республике отменяются все концерты, культурные и спортивные мероприятия, а также народные гуляния. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение отменить народные гуляния 21 марта по случаю празднования Навруза.

Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.

"Массовые мероприятия на Навруз отменяются по решению правительственной комиссии из-за предотвращения проникновения и распространения COVID-19 в республике", - заявил представитель штаба.

Публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, были отменены не только в Узбекистане, но и в соседних странах: в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Азербайджане.

Там праздник должен был отмечаться 21-23 марта.

После того, как в Узбекистане выявили первый случай заражения вирусом COVID-19, власти перешли к радикальным мерам, которые позволят остановить распространение инфекции на территории страны.

В частности, с понедельника закроются все вузы, школы и детские сады.

Кроме того, с понедельника Узбекистан полностью закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня. Сообщается, что власти республики экстренно вернут своих граждан из-за рубежа специальными и чартерными рейсами.

Между тем власти Узбекистана просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.