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Девушки танцуют во время Навруза в Ташкенте

Гуляний не будет — власти Узбекистана отменили празднование Навруза

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13678584/Gulyaniy-ne-budet--vlasti-Uzbekistana-otmenili-prazdnovanie-Navruza.html

На неопределенный срок в республике отменяются все концерты, культурные и спортивные мероприятия, а также народные гуляния. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение отменить народные гуляния 21 марта по случаю празднования Навруза.

Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.

"Массовые мероприятия на Навруз отменяются по решению правительственной комиссии из-за предотвращения проникновения и распространения COVID-19 в республике", - заявил представитель штаба.

Публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, были отменены не только в Узбекистане, но и в соседних странах: в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Азербайджане.

Там праздник должен был отмечаться 21-23 марта.

Бахром Алматов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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После того, как в Узбекистане выявили первый случай заражения вирусом COVID-19, власти перешли к радикальным мерам, которые позволят остановить распространение инфекции на территории страны.

В частности, с понедельника закроются все вузы, школы и детские сады.

Кроме того, с понедельника Узбекистан полностью закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня. Сообщается, что власти республики экстренно вернут своих граждан из-за рубежа специальными и чартерными рейсами.

Между тем власти Узбекистана просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (231)
Теги:
Эпидемия, праздник, Навруз, Узбекистан, коронавирус



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