Узбекистан ожидает из России еще 6 тысяч тестов для диагностики коронавируса

Подразделения Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия работают во всех регионах республики, в них есть вирусологические лаборатории, каждая оснащена аппаратами, способными правильно поставить диагноз.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана ожидает получить от Роспотребнадзора еще шесть тысяч тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19, заявил во вторник директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Сегодня из России должны поступить 6 тысяч тест-систем. Кроме того, поступит 1,5 тысячи тестов от Центра по контролю и профилактике заболеваний США", — сказал Алматов на пресс-конференции.

По его данным, узбекская сторона уже получила от Роспотребнадзора три тысячи тест-систем. Кроме того, от Всемирной организации здравоохранения поступило 1,5 тысячи тестов, из Китая — также 1,5 тысячи. Все они используются ежедневно, отметил Алматов.

Он сообщил, что подразделения агентства работают во всех регионах Узбекистана, в них есть вирусологические лаборатории, каждая оснащена аппаратами, способными правильно поставить диагноз.

О том, что Россия на безвозмездной основе начала передавать странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ, в том числе Узбекистану, средства для лабораторной диагностики COVID-19, Роспотребнадзор сообщил 3 февраля.

Ранее глава Министерства здравоохранения республики Алишер Шадманов проинформировал, что в стране 641 человек находится на больничном карантине, еще 5 661 — на домашнем карантине.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7,4 тысячи скончались.

В Узбекистане выявлены 11 случаев заражения COVID-19.