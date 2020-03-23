Учащиеся Узбекистана впервые испытают силы в предметной онлайн-олимпиаде

С 24 марта 2020 года впервые в стране будет организована онлайн-олимпиада по пяти предметам — математике, физике, химии, биологии, информатике и информационным технологиям — для учащихся 4-11-х классов средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Запущена информационная система подачи заявки на онлайн-олимпиады. Желающим испытать свои силы необходимо зарегистрироваться на платформе Министерства народного образования olympiad.uzedu.uz и получить электронное подтверждение от ответственного сотрудника учебного заведения. Регистрация возможна не позднее одного дня до начала олимпиады.

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С 24 марта 2020 года впервые в стране будет организована онлайн-олимпиада по пяти предметам — математике, физике, химии, биологии, информатике и информационным технологиям — для учащихся 4-11-х классов средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.

В онлайн-олимпиаде учащиеся будут участвовать дистанционно.

Напомним, 15 марта вирус COVID-19 проник в Узбекистан. В республике закрылись вузы, школы и детские сады. В стране отменены все массовые мероприятия.

Между тем власти просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.