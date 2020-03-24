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Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу

Все медработники, которые борются с COVID-19, обеспечены спецодеждой — Алматов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13748163/Vse-medrabotniki-kotorye-boryutsya-s-koronavirusom-obespecheny-spetsodezhdoy--Almatov.html

Директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава на онлайн-брифинге во вторник рассказал, обеспечены ли центры санэпиднадзора современными видами спецодежды.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане все сотрудники центров санитарно-эпидемиологического надзора, где находятся на коронавирусном карантине прибывшие из-за границы граждане, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Бахром Алматов на онлайн-брифинге в штаб-квартире АИМК.

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"В стране имеется достаточный запас спецодежды. Но есть и устаревшие виды спецодежды, в основном в районных медицинских учреждениях, — рассказал Алматов. — Мы также рассмотрели вопрос централизованного обеспечения этим инвентарем. Выделили каждому региону около тысячи комбинезонов, защитных очков и специальных масок. В частности, сегодня наши граждане, прибывшие из-за рубежа, проходят карантин в Каракалпакстане, Ташкенте, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях. В настоящее время карантин длится в течение 14 дней. Все сотрудники, занимающиеся их обслуживанием и обеспечивающие карантин, полностью снабжены средствами индивидуальной защиты".

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 49 человек

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
Теги:
врачи, здоровье, Узбекистан, коронавирус



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