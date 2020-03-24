Все медработники, которые борются с COVID-19, обеспечены спецодеждой — Алматов

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане все сотрудники центров санитарно-эпидемиологического надзора, где находятся на коронавирусном карантине прибывшие из-за границы граждане, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, заявил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Бахром Алматов на онлайн-брифинге в штаб-квартире АИМК.
По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 49 человек.
Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.
При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.
Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.