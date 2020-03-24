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Хирург перед началом операции

Пять заболевших коронавирусом идут на поправку

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13748391/Pyat-zabolevshikh-koronavirusom-prakticheski-vyzdoroveli.html

Тех, у кого исчезли симптомы болезни, будут держать в изоляции еще пять дней. После этого они смогут отправиться домой.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов сообщил сегодня в рамках онлайн-брифинга в штаб-квартире АИМК о положительных фактах в лечении опасного заболевания.

По словам Алматова, пять пациентов с диагнозом коронавирус практически излечились.

"У  пяти пациентов с этим заболеванием уже исчезли симптомы болезни, и они чувствуют себя хорошо. Мы будем держать их в изоляции ещё пять дней, после чего отпустим домой," - заявил специалист.

По последним данным в стране зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, около 13 тысяч граждан находятся на карантине.

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Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса
REUTERS/Ronen Zvulun
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Со вчерашнего дня по всей республике запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 6.00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Также с 24 марта Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
Теги:
Узбекистан, Ташкент, Карантин, коронавирус



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