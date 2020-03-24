Минздрав озвучил статистику по узбекистанцам, заразившимся коронавирусом

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 50. Большинство из них - люди от 20 до 40 лет.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В первой половине дня, когда заболевших в Узбекистане было 49, в Министерстве здравоохранения озвучили статистику по пациентам. Известно, что 19 заболевших - мужчины, 30 - женщины.

Четверо из них - несовершеннолетние, 10-19 лет – 1, 20-40 лет – 27, 40-50 лет – 7, 50-59 лет – 4, а 60-70 лет – 6 человек.

Состояние 11 больных средней тяжести, из них 5 имеют хронические заболевания.

Напоминаем, что Министерство здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами проводит эпидемиологическое расследование и принимает все профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Несколько часов назад Минздрав обновил данные о заболевших: теперь общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 50 человек.

Напомним, с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.