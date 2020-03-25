Почему у пациентов конфискуют телефоны на время карантина — ответ Минюста

В эти сложные дни, когда весь Узбекистан борется с коронавирусом, принимаемые решительные меры необходимы, заявил замминистра юстиции Худаёр Мелиев.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана объяснили, почему у людей, помещенных на коронавирусный карантин, изымают все гаджеты, в том числе мобильные телефоны, а также банковские карты и другие носители информации.

По словам заместителя министра юстиции республики Худаёра Мелиева, на то есть три причины.

"Во-первых, по мнению ученых-вирусологов, эти предметы имеют свойство сохранять на себе инфекцию и распространять ее, поэтому их ввоз в карантинную зону противоречит санитарным требованиям. Ведь на поверхности бумаги и пластика инфекция держится дольше всего — до пяти дней, — сказал Мелиев. — Во-вторых, в Положении, утвержденном на днях постановлением правительства, указано, что временно изъятые предметы могут использоваться с целью выявления лиц, с которыми контактировал человек, и мест, которые он посещал во время инкубационного периода".

Замминистра отметил, что, к примеру, в России с помощью GPS-функции мобильных телефонов проводится анализ мест, которые посещал направленный на карантин человек, а полученные данные используются для определения круга лиц, которые могли с ним пересекаться.

"В некоторых случаях находящиеся на карантине граждане скрывают или забывают информацию о контактировавших с ними людях. Ярким тому примером является случай с "пациенткой номер 1" в Узбекистане, у которой обнаружили вирус", — сказал замминистра.

"В-третьих, это ограничение способствует нераспространению персональных данных физических лиц", — заявил Мелиев.

Он обратил внимание на то, что в соцсетях появляются видео из карантинных мест, причем многие посты содержат необоснованную и искаженную информацию о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, условиях содержания возвращенных из-за границы граждан.

"Вместе с тем часто в отношении других лиц, размещенных в этих учреждениях, не соблюдаются установленные законодательством ограничения по персональным данным. Согласно законодательству, персональные данные физических лиц относятся к категории конфиденциальной информации", — напомнил заместитель министра юстиции.

Искаженные данные и исключительно субъективная оценка могут привести к возникновению паники и разных слухов среди населения, принятию необоснованных решений, отметил он.

"Временно изъятые предметы будут возвращены владельцам при выходе из лечебного учреждения или переданы его родственникам и представителям, — заверил Мелиев. — В эти сложные дни, когда весь Узбекистан, весь народ борется с коронавирусом, принимаемые решительные меры необходимы".

Напомним, первый в республике случай инфицирования коронавирусом COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В среду число зараженных увеличилось до 55, четверо находятся в тяжелом состоянии. Пять человек идут на поправку.

На карантине в настоящий момент находятся более 20 тысяч узбекистанцев. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.