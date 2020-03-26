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Более двух тысяч узбекистанцев доставят домой из Казахстана и Кыргызстана - МИД

Министерство здравоохранения Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13775016/Bolee-2-tysyach-uzbekistantsev-dostavyat-domoy-iz-Kazakhstana-i-Kyrgyzstana---MID.html

Вопрос об организованном пересечении границы со стороны Казахстана более чем 1 450 граждан Узбекистана, а со стороны Кыргызстана — более 550, уже решен.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В рамках брифинга в штабе АИМК руководитель информационной службы МИД Авазбек Ходжиметов рассказал о том, как решается вопрос с гражданами страны, которые ожидают отправки на родину.

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Из-за закрытия пограничных контрольно-пропускных пунктов с соседними странами с 23 марта на границах Узбекистана с Казахстаном и Кыргызстаном скопилось большое количество граждан. В этой связи, согласно данным МИД, по состоянию на 19.00 25 марта был решен вопрос об организованном пересечении границы со стороны Казахстана более чем 1 450 граждан Узбекистана, а со стороны Кыргызстана — более 550.

Напомним: в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года.

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Также решением специальной правительственной комиссии утвержден график новых чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта выполнят из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников. На следующей неделе организуют чартеры для вывоза узбекистанцев из Санкт-Петербурга, а также продолжат спецрейсы из Москвы.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)
Теги:
Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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