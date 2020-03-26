Штраф за отсутствие маски на лице в общественном месте превысил 1 млн сумов

Вышел на улицу без маски - плати штраф 1 115 000 сумов, написал "фейковую" новость в соцсети - готовься к уголовной ответственности до трех лет. Президент подписал закон.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент подписал законодательный акт, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил карантина. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

В частности, штраф за нахождение в общественных местах без маски увеличат с одной до пяти базовых расчетных величин (на данный момент БРВ составляет 223 тысячи сумов, или $23,4). За распространение слухов и фейков об эпидемии будет введена уголовная ответственность.

Соответствующие поправки на заседании в онлайн-режиме во вторник одобрил Сенат Олий Мажлиса страны.

Уголовный кодекс дополнят статьей 244-5, предусматривающей наказание за распространение недостоверной информации об опасных инфекциях. Нарушителям грозит штраф до 200 БРВ, обязательные общественные работы до 300 часов или исправительные работы до двух лет.

Если же фейк был опубликован в интернете или других СМИ, то наказание ужесточается вплоть до лишения свободы на три года.

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Ранее МВД Узбекистана сообщало, что условия нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса в стране нарушили 90 человек, трое из них привлечены к уголовной ответственности, остальные — к административной.

Также правоохранительные органы республики выявили 33 аккаунта, в том числе 25 за рубежом, в соцсетях, публикующих фейковую информацию о распространении COVID-19 в республике.