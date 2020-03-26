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Автомобиль национальной гвардии Узбекистана

Нацгвардия Узбекистана контролирует 5 тыс. домов с жителями на карантине

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13776622/V-Uzbekistane-natsgvardeytsy-kontroliruyut-5-tys-domov-s-zhitelyami-na-karantine.html

Правоохранительные органы республики уже совместно выявили более 300 граждан, нарушивших карантинный режим.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана взяли под контроль более пяти тысяч жилых домов и квартир, где проживают люди на домашнем карантине, введенном из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга начальник управления правового обеспечения и работы с обращениями Нацгвардии страны Ильхом Тургунов.

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"В целях обеспечения карантинных мероприятий в местах проживания граждан Национальная гвардия по всей республике взяла под надзор более пяти тысяч жилых домов и квартир", — сказал Тургунов. Его цитирует РИА Новости.

Начальник управления также рассказал, что для мониторинга соблюдения условий карантина привлечено около трех тысяч военнослужащих Нацгвардии. 

Совместно с другими правоохранительными органами Узбекистана уже выявлено 325 граждан, нарушивших карантинный режим, заявил Тургунов.

Напомним, первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В четверг число зараженных увеличилось до 65. Еще более 28 тысяч человек находятся на профилактическом карантине, в том числе 9,1 тысячи — в больницах и специальных центрах, свыше 18 тысяч — на самоизоляции.

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Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита.

В Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. Выехать из Узбекистана смогут лишь граждане других государств на специальных авиационных чартерах. На карантин закрыты Ташкент и два областных центра на востоке страны — Андижан и Наманган. С 06.00 часов 27 марта также будет закрыт въезд в Самарканд.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (161)
Теги:
Карантин, безопасность, нацгвардия, коронавирус, Узбекистан



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