Количество заболевших коронавирусом увеличилось - Минздрав

Два случая заражения были выявлены в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В министерстве здравоохранения сообщили, что число узбекистанцев, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 5. Сейчас общее число пациентов с опасным диагнозом составляет 88 человек.

Два случая заражения были выявлены в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в Ташкенте.

Сегодня в рамках брифинга в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил о том, что по данным на 27 марта, из-за границы на родину возвращены более 7,5 тысячи граждан Узбекистана.

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Он также рассказал, что сейчас на карантине под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 65 511 человек. Из них 15 355 человек — в больницах, 50 176 — дома.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. Инфекция была обнаружена у женщины, прибывшей из Франции.