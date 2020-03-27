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Количество заболевших коронавирусом увеличилось - Минздрав

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13790647/Kolichestvo-zabolevshikh-koronavirusom-uvelichilos---Minzdrav.html

Два случая заражения были выявлены в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В министерстве здравоохранения сообщили, что число узбекистанцев, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 5. Сейчас общее число пациентов с опасным диагнозом составляет 88 человек.

Два случая заражения были выявлены в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в Ташкенте.

Сегодня в рамках брифинга в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил о том, что по данным на 27 марта, из-за границы на родину возвращены более 7,5 тысячи граждан Узбекистана.

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Он также рассказал, что сейчас на карантине под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 65 511 человек. Из них 15 355 человек — в больницах, 50 176 — дома.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. Инфекция была обнаружена у женщины, прибывшей из Франции.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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