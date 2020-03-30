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Сколько узбекистанцев нарушили карантин за сутки - ответ ГУВД

МВД зафиксировало более 12 тысяч фактов нарушения карантина по стране

ГУВД
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13802755/MVD-zafiksirovalo-bolee-12-tysyach-faktov-narusheniya-karantina-po-strane.html

Люди беспечно нарушают карантин, сбегая из-под наблюдения медиков и устраивая свадебные обряды, - МВД принимает меры.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Со дня объявления карантина по сегодня в республике выявлены 12 484 факта нарушения мер карантинного режима, сообщили в МВД.

© AFP 2018 / STR
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Большинство из них приходятся на столицу и Ферганскую область 2 150 и 1 681 случай соответственно. Наиболее законопослушные граждане - в Хорезмской области: там выявлено 239 фактов нарушения установленного правительством режима.

Вопиющие случаи продолжают происходить, отмечают в МВД. Например, 28 марта гражданин, проживающий в Юнусабадском районе Ташкента, несмотря на предупреждения территориального инспектора профилактики и председателя махалли, провел мероприятие в связи со свадьбой дочери с участием друзей своего зятя. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 УК Республики Узбекистан.

В тот же день в Наманганской области помещенный на карантин молодой человек самовольно покинул карантинную зону, за что также привлечен к административной ответственности по статье 54 КоАО Республики Узбекистан.

В МВД призвали граждан более ответственно подходить к возложенным обязанностям, неукоснительно соблюдать меры санитарно-гигиенических требований, беречь свое здоровье и здоровье близких.

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По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане составило 145 человек.

При этом семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля полностью остановить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Теги:
МВД Узбекистана, правонарушение, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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