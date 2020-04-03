В Минюсте напомнили жителям о законодательных изменениях апреля

В связи с действующими карантинными мерами вступают в силу льготы и послабления для бизнеса и малообеспеченных категорий населения.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала полный перечень изменений, который вступили в силу с апреля 2020 года.

С начала месяца доходы физических лиц, получаемые в виде материальной выгоды от благотворительных организаций, освобождаются от налогообложения.

Внедряется механизм таможенного оформления импортируемых продовольственных товаров в ускоренном порядке в том числе путем выдачи документов разрешительного характера до прибытия товаров в Узбекистан.

Количество получателей пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет и материальной помощи будут увеличены на 10 процентов.

Также с 1 апреля до 1 октября:

- для индивидуальных предпринимателей минимальная сумма социального налога снижается до 50% базовой расчетной величины в месяц;

- размер отчисления предприятий оптовой торговли алкогольной продукцией снижается с 5 до 3%;

- размеры сборов за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией для предприятий общественного питания снижаются на 25% от установленных размеров.

С 1 апреля до 1 июля 2020 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора.

Въехавшим в Узбекистан до 1995 года предоставят гражданство в соответствии с условиями закона "О гражданстве РУз".

Районные (городские) отделы дошкольного образования, в зависимости от количества детских садов на данной территории, будут разделены на I, II и III группы, и на этой основе будет усовершенствован порядок оплаты труда работников системы дошкольного образования.

Внедряется порядок, в соответствии с которым наличие постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в данных регионах требоваться не будет (на сегодняшний день проект постановления Кабинета министров размещен для всенародного обсуждения на портале СОВАЗ).

Органы записи актов гражданского состояния передаются в ведение Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции с возложением функций по системному контролю за деятельностью органов ЗАГС, отбору и расстановке кадров, координации правоприменительной практики, ведению информационной системы "Единый электронный архив ЗАГС" и руководству территориальными архивами ЗАГС.

Следующие государственные услуги будут оказываться исключительно через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальные веб-сайты органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах:

- разрешение на ввоз и вывоз дикорастущих растений, не занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, и их частей;

- разрешение на ввоз и вывоз диких животных, не занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, а также их частей, продуктов жизнедеятельности, зоологических коллекций, трофеев, чучел;

- свидетельство о постановке на учет питомника по содержанию и разведению диких животных, не занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, а также зоологической коллекции;

- выписка из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства о самом субъекте предпринимательства;

- выписка из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства, за исключением конфиденциальной информации;

- выдача справки об отсутствии запрашиваемой информации и (или) документа из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства;

- выдача в электронном виде списка субъектов предпринимательства из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством;

- предоставление адресно-справочной информации;

- постановка на учет налогоплательщика – физического лица в налоговых органах, выдача ИНН;

- приостановление свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя.

В качестве эксперимента в Кибрайском и Ташкентском районах Ташкентской области, Ферганском и Алтыарыкском районах Ферганской области, а также Китабском и Нишанском районах Кашкадарьинской области:

- внедряется механизм выделения физическим и юридическим лицам земельных участков для сельскохозяйственных целей путем проведения прозрачного и открытого конкурса;

- физическим и юридическим лицам предоставляется право размещения сведений о земельных участках через специальный геопортал с последующим предоставлением права инициирования размещения их на конкурсе;

- внедряется механизм оценки рыночной стоимости права пользования землями сельскохозяйственного назначения и их использования при налогообложении.

Отменяется практика выдачи напрямую справки о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Справка о нахождении или об отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах будет предоставляться только через центры государственных услуг или ЕПИГУ.

Учет граждан с наркологическими и психическими расстройствами будет вестись только в электронном виде.

Внедряется обязательный порядок видеосъемки действий по задержанию лица, разъяснению ему процессуальных прав, отказу от защитника.

Также на сотрудников правоохранительных органов после задержания ими лица возлагается обязанность по незамедлительному уведомлению о его задержании и месте содержания кого-либо из членов его семьи, а при их отсутствии – иных родственников или близких лиц.

По отношению к средствам бюджетных организаций в иностранной валюте внедряется механизм казначейского исполнения путем открытия казначейских лицевых счетов в Казначействе Министерства финансов.