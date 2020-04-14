Узбекистан готовит гуманитарный груз для отправки в Азербайджан

Гуманитарная помощь в виде медикаментов и средств защиты будет в ближайшие дни направлена в Азербайджан грузовым самолетом.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Узбекистана распорядился направить в Азербайджан гуманитарную помощь для поддержки борьбы с коронавирусом. Профильный документ опубликован в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

Гуманитарная помощь в виде медикаментов и средств защиты будет в ближайшие дни направлена в Азербайджан грузовым самолетом.

Государственное предприятие "Маркази" Государственного комитета по управлению запасами при Кабинете министров Узбекистана определено в качестве пункта формирования груза гуманитарной помощи.

Напомним, подобный груз добра уже республика уже отправляла в другие страны, в частности, в Китай, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и другие.

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По последним данным, число пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Азербайджане, составляет 1 148 человек, из них 289 человек полностью вылечились.