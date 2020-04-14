00:12 15 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Изготовление медицинских средств защиты

Узбекистан готовит гуманитарный груз для отправки в Азербайджан

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
Получить короткую ссылку
122841
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200414/13923266/Uzbekistan-gotovit-gumanitarniy-gruz-dlya-otpravki-v-Azerbaydzhan.html

Гуманитарная помощь в виде медикаментов и средств защиты будет в ближайшие дни направлена в Азербайджан грузовым самолетом.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Узбекистана распорядился направить в Азербайджан гуманитарную помощь для поддержки борьбы с коронавирусом. Профильный документ опубликован в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Узбекистан направил в Китай вторую партию гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь в виде медикаментов и средств защиты будет в ближайшие дни направлена в Азербайджан грузовым самолетом.

Государственное предприятие "Маркази" Государственного комитета по управлению запасами при Кабинете министров Узбекистана определено в качестве пункта формирования груза гуманитарной помощи.

Напомним, подобный груз добра уже республика уже отправляла в другие страны, в частности, в КитайБеларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Иран и другие.

Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 апреля >>

По последним данным, число пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Азербайджане, составляет 1 148 человек, из них 289 человек полностью вылечились.

Теги:
Азербайджан, Узбекистан, гуманитарная помощь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чума, холера, грипп: как боролись с эпидемиями в СССР
При всех атрибутах противовирусной обороны: учения расчетов ЗРК С-300 в Таджикистане
Условный противник при безусловной противовирусной защите: военные учения в Таджикистане
Трудовые мигранты в самоизоляции
Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться