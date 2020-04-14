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Президент Шавкат Мирзиёев

Президент возложил на хокимов дополнительную ответственность

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200414/13924070/Prezident-vozlozhil-na-khokimov-dopolnitelnuyu-otvetstvennost.html

Забота о малообеспеченных, нуждающихся и уязвимых семьях, оказание им благотворительной помощи, расширение масштабов благородных инициатив должны стать одной из главных задач ответственных руководителей на местах.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Перед видеоселекторным совещанием по вопросам сельского хозяйства Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на проводимой работе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Президент распорядился, чтобы правительственная комиссия страны, руководство Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, соответствующих министерств и ведомств приняли следующие безотлагательные меры:

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Во-первых, мы не должны идти вслед за процессами, связанными с пандемией, а мобилизовать все силы и возможности, имеющиеся ресурсы на их раннее предупреждение.

Во-вторых, необходимо всесторонне глубоко анализировать текущую обстановку и прогнозировать ее ход, быть готовыми к нему, имея конкретные планы и продуманные меры.

В-третьих, нам следует еще больше усилить сотрудничество со всеми государствами и международными организациями для победы над заболеванием.

По словам Мирзиёева, проводимые сеансы телемедицины по лечению больных с участием ведущих специалистов Китая, Южной Кореи, России, Израиля, Великобритании, Германии и Японии следует продолжать и с представителями других передовых государств, активно внедрять полученные рекомендации.

Состоявшаяся сегодня видеоконференция с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, по мнению президента, также даст положительный результат в лечении больных.

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В-четвертых, Республиканской комиссии необходимо принять меры по дальнейшему повышению ответственности не только причастных министерств и ведомств, но и хокимов на местах и руководителей секторов за предотвращение распространения коронавируса и максимальное ограничение его негативного воздействия на экономику и жизнь людей.

Особенно хокимы и руководители секторов будут персонально отвечать за эффективность работы по полному обеспечению жизненно важных потребностей населения, недопущению роста цен и поддержке малообеспеченных семей.

Забота о малообеспеченных, нуждающихся и уязвимых семьях, оказание им благотворительной помощи, расширение масштабов благородных инициатив должны стать одной из главных задач ответственных руководителей на местах.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, Президент



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