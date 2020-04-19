Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 апреля

В республике продолжает стремительно расти количество выздоровевших. Также власти расширяют меры поддержки населения в это непростое время.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 74 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 18.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 543 человека.

Стремительно растет количество выздоровевших

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 31 человеку. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 225.

Власти идут навстречу гражданам

В Узбекистане в связи с действием режима карантина было принято решение продлить срок действия целого ряда документов до 1 июля текущего года.

Речь идет о всех разрешительных документах (лицензии и разрешения), документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане) и необходимых для вождения транспорта (страховой полис, доверенность, документы, подтверждающие технический осмотр).

Власти входят в положение граждан и в более бытовых вопросах.

Например, в Ташкенте разрешили возобновить свою работу химчисткам. Но есть важное условие: данные учреждения обязаны соблюдать правила карантина и перед началом работы пройти проверку ЦСЭБ.

Для удобства жителей республики создаются специальные сервисы

Госкомземгеодезкадастр совместно с ГУВД Ташкента создал онлайн-карту, которая наглядно показывает все барьеры, установленные в столице для ограничения передвижения по столице.

Успехи узбекистанцев в соблюдении режима самоизоляции замечают за рубежом

По телеканалу "Россия 24" показали сюжет о дисциплинированности и ответственности граждан республики, благодаря которым Узбекистан и Ташкент, в частности, с прошлой недели лидирует в списке столиц государств-СНГ с самым высоким, почти 100% показателем самоизоляции.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 161 тысячи человек скончались. Между тем почти 603 тысячи человек по всему миру вылечились от коронавируса.