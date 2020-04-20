В Узбекистане появится еще один университет для предпринимателей

Обучение в вузе будет осуществляться на платно-контрактной основе, а также за счет образовательных грантов, спонсорских пожертвований и других ресурсов, предоставляемых юридическими лицами.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Постановлением правительства в республике образован университет ТЕАМ, сообщили в пресс-службе Минюста.

Одной из задач университета определена подготовка высококвалифицированных кадров с высшим образованием в области предпринимательства и управления, а также других областях.

Университет является негосударственным высшим образовательным учреждением без государственной доли в уставном фонде под учредительством ООО "TEAM University".

Учебно-методическое руководство и учебно-воспитательный процесс Университета будут осуществляться совместно с ведущими ВОУ на основании заключаемых договоров.

Процесс обучения в университете будет организован на английском, узбекском и других языках, образовательная деятельность начнется с 2020/2021 учебного года.

Выпускникам выдается диплом установленного образца, который признается документом о высшем образовании.

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Обучение в вузе будет осуществляться на платно-контрактной основе, а также за счет образовательных грантов, спонсорских пожертвований и других ресурсов, предоставляемых юридическими лицами – потенциальными работодателями.

Напомним, в субботу стало известно о том, что на базе Денауского филиала Термезского государственного университета создан Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.

А сегодня ректором данного вуза назначен экс-глава Узбекского государственного университета мировых языков Ганишер Рахимов.