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Весна в Ташкенте

Какие изменения вступят в силу в Узбекистане с мая 2020 года

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200425/14001152/Kakie-izmeneniya-vstupyat-v-silu-v-Uzbekistane-s-maya-2020-goda.html

Отказ от государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80, новый размер платы за детсад, реформы в сфере здравоохранения и судопроизводства – обо всем, что изменится в стране с 1 мая, рассказываем ниже.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала подборку изменений в законодательстве, которые ожидают граждан республики с начала следующего месяца.

Государство откажется от регулирования цен на бензин марки АИ-80

Отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива (в том числе марки ЭКО).

Реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги.

Плата за детский сад повысится в среднем на 15%

С мая установятся новые размеры родительских взносов на обеспечение детей в государственных детских садах.

В прежнем здании для пребывания родителей с детьми не было условий - не хватало места.
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Теперь ставки больше не дифференцируются в зависимости от режима работы детсада (пятидневка/шестидневка).

На сумму, по-прежнему, влияет местонахождение садика (регион), количество посещающих его детей из одной семьи и продолжительность их ежедневного пребывания.

Со следующего месяца размер платы, установленный для детсадов с 5-дневной рабочей неделей, повысится в среднем на 15%.

В республике откроются кабинеты народной медицины

В государственных медучреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также в частных клиниках откроются кабинеты народной медицины.

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Также будет создан Республиканский научно-практический центр народной медицины. Данное учреждение войдет в организационную структуру Минздрава и будет подотчетным ему.

Кроме того, в медицинских высших образовательных учреждениях и Техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино будут созданы Центры развития народной медицины.

Регионы будут специализироваться на выращивании лекарственных растений

Будут созданы кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений. У каждого региона республики будет своя специализация.

В Узбекистане появтся новые акцизные марки

В республике вводятся акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию.

Власти страны внедряют систему уникальных идентификаторов

Формирование, хранение и обработка информации в информационных системах и ресурсах государственных органов и организаций будет осуществляться исключительно с использованием следующих уникальных идентификаторов:

  • физических лиц – персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ);
  • юридических лиц – идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
  • недвижимости – кадастрового номера;
  • адресов – географического кода;
  • транспортных средств — идентификационного номера транспортного средства.

Новые правила судопроизводства 

Истребование прокурором из суда дел, по которым приговоры, решения, определения или постановления суда вступили в законную силу, будет допускаться исключительно при наличии обращения сторон (за исключением прокурора).

В Бостанлыкском районе вводится отдельный налоговый порядок за предоставление в аренду жилого помещения

Со следующего месяца ровно на год в Бостанлыкском районе в качестве эксперимента будет введен отдельный порядок учета объектов налогообложения и налогового администрирования.

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Что имеется в виду: в этот период граждане района смогут сдавать в аренду дома отдыха, дачи, индивидуальное жилье и иные жилые помещения для проживания (а также отдельные виды имущества) на основе свидетельства о постановке на учет объектов налогообложения.

Данные документ будет выдаваться бесплатно опорными пунктами налоговых органов.

Изменения в образовательной сфере 

По условиям оплаты труда директор Центра исследований развития высшего образования и внедрения передовых технологий при Министерстве высшего и среднего специального образования приравнивается к ректору ВОУ.

О других изменениях: советник директора и заместитель директора будут приравнены к проректору ВОУ, начальники управлений и отделов – к деканам факультетов, главный специалист – к старшему преподавателю, ведущий специалист – к преподавателю.

Новый порядок государственного контроля в сфере строительства

Для объектов низкой категории риска независимо от источников финансирования будут поэтапно отменяться существующие процедуры приема в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Выдачу разрешений на их эксплуатацию будет осуществлять Инспекция по контролю в сфере строительства и территориальными инспекциями.

Теги:
изменения, Министерство юстиции Узбекистана



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