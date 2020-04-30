Атабеков: узбекистанцы возвращаются в республику через соседние страны

Все прибывающие из-за рубежа, в организованном порядке помещаются на карантин. Сейчас на карантине находится более 85 тысяч соотечественников.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Ежедневно 500-600 граждан Узбекистана возвращаются на родину из-за границы.

"Если вы думаете, что наша граница полностью закрыта, то вы ошибаетесь. Потому что каждый день 500-600 граждан прибывают в нашу страну из-за рубежа через Казахстан, Кыргызстан и Афганистан," – заявил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков на брифинге в АИМК.

Все они, подчеркнул Атабеков, в организованном порядке помещаются на карантин.

Мы сообщали о том, что с начала карантина по 27 апреля года сотрудниками Госинспекции, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии составлено более 70 тысяч протоколов о нарушении санитарных правил и гигиенических норм лицами, не носившими маски и нарушившими режим карантина. Выписаны штрафы на сумму свыше 45 млрд сумов, из них поступило лишь 14 млрд сумов.

Атабеков напомнил, что сейчас на карантине находится более 85 тысяч соотечественников. Из них 16 948 лиц находятся на стационарном карантине (больницы, санатории, специально приготовленные места), 62 408 человек в домашних условиях.

В министерстве иностранных дел Узбекистана тем временем сообщили, что в настоящее время МИД не располагает информацией о графике чартерных рейсов для возвращения граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.

Решение об организации чартерных рейсов принимается Специальной республиканской комиссией по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан. Информация о чартерных рейсах и их направлениях будет распространена в интернет-ресурсах после принятия соответствующего решения Специальной республиканской комиссии.

Находящимся в Катаре согражданам рекомендуется обратиться в Посольство Узбекистана в Кувейте и представить необходимые документы (паспортные и контактные данные) для включения в список граждан, намеривающихся вернуться на родину чартерными рейсами.

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После определения Специальной республиканской комиссией даты и направления чартерных рейсов, Посольство уведомит сограждан о принятом решении.

Напомним, вчера власти Узбекистана приняли решение продлить приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что чартерные рейсы будут осуществляться по специальным решениям правительства. Также данное решение не коснется грузовых рейсов.