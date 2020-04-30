Вступительные экзамены в этом году пройдут в упрощенной форме

Изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам качественного завершения текущего учебного года, организации выпускных и вступительных экзаменов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Сейчас в республике учебный процесс налажен на основе дистанционных технологий, онлайн-уроками охвачены 500 тысяч студентов и 7 миллионов учащихся более 10 тысяч образовательных учреждений. Этот новый механизм обеспечивает бесперебойное освоение знаний.

Теперь стоит задача качественного завершения учебного года. С учетом опыта зарубежных стран и текущей ситуации планируется провести выпускные экзамены в вузах в онлайн-форме.

На совещании даны поручения по качественной организации этих процессов.

Отмечена необходимость совершенствования системы приема документов в образовательные учреждения, создания возможности подачи документов дистанционно, через интернет. Общественность будет подробно проинформирована о новых процедурах и удобствах.

Изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам – трем обязательным и двум профильным. Однако из-за карантина возможности стали ограничены для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

Ответственным лицам поручено обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.

В настоящее время в стране действуют четыре Президентские и девять творческих школ. В этом году намечено сдать в эксплуатацию еще 5 Президентских и 2 творческие школы. Поручено завершить их строительство в срок.

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Из-за пандемии в нашу жизнь прочно вошло понятие социального дистанцирования. В связи с этим указано на необходимость пересмотра нормативов по вместимости в образовательных учреждениях, особенно в школах.

"Мы абсолютно не вправе откладывать работу по совершенствованию системы образования под предлогом пандемии," - подчеркнул Мирзиёев.

Отмечена необходимость пересмотра учебных нагрузок и программ исходя из ситуации, усиления внимания формированию практических навыков в вузах.

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Министерству высшего и среднего специального образования и Государственной инспекции по контролю за качеством образования при Кабинете Министров поручено предоставить вузам право самостоятельно определять планы работы и программы исходя из спроса на рынке труда, запросов работодателей. Необходимо также разработать механизм контроля соответствия программ установленным требованиям.

Указано на важность отказа от таких не оправдавших себя методов, как чтение лекций "с бумажки", написание конспектов под диктовку, развития методики образования и повышения профессионального уровня педагогов.

В связи с этим министерствам народного образования, высшего и среднего специального образования поручено поэтапно наладить дистанционное повышение квалификации педагогов, удаленное наблюдение за уроками, минимизировать человеческий фактор при оценке знаний.

Необходимо усовершенствовать систему выявления и профессиональной ориентации одаренной молодежи. Указано активизировать селекционную работу, пересмотреть деятельность лицеев, приняв во внимание, что их учебная программа должна качественно выделяться по сравнению со школьной программой.

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Ранее было принято решение о создании со следующего учебного года профессиональных школ, колледжей и техникумов нового типа. При этом должны учитываться недостатки старой системы колледжей. В связи с этим поставлена задача организовать в каждой области по одной образцовой профессиональной школе, колледжу и техникуму.