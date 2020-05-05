Шавкат Мирзиёев: наводнение стало горьким уроком для нас

По имеющимся на данный момент данным, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 пропал без вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании отдельно остановился на проводимой в стране работе по противодействию коронавирусной инфекции, а также чрезвычайным происшествиям в Бухарской и Сырдарьинской областях, сообщает пресс-служба президента.

"Слава Всевышнему, сегодня эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабилизируется. С каждым днем выздоравливающих становится больше заболевших. Так же как и людей, выходящих из карантина, чем находящихся в нем. В результате в настоящее время из 2 204 больных, зараженных коронавирусом, полностью выздоровели 1 454 или 66 процентов пациентов,"- отметил глава государства.

Все это дается нелегко, подчеркнул Мирзиёев. На сегодняшний день государство направило на борьбу с инфекцией 2 триллиона 250 миллиардов сумов из Антикризисного фонда и 500 миллионов долларов из средств международных финансовых институтов.

Пользуясь тем, что эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону, необходимо постепенно ослаблять карантинный режим в экономике. Эти ограничения оказывают огромное негативное влияние на экономическое развитие и жизнь населения.

Глава государства заявил, что предприняты первые шаги по смягчению требований карантина, чтобы создать удобства для народа, особенно фермеров и предпринимателей.

"Этот год испытывает на прочность все человечество, в том числе и нас. За одну только последнюю неделю наш народ столкнулся с серией неожиданных испытаний," - заметил президент.

Речь идет о тяжелом стихийном бедствии, которое произошло в ночь на 28 апреля в Бухарской области, особенно в Алатском и Каракульском районах. Оно повредило более 38 000 домов, а также 847 социальных объектов и посевов по всей области. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству, производству, сфере услуг и инфраструктуре.

Предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий стихии. Правительственная комиссия работает круглосуточно. На сегодняшний день восстановлены крыши 70 процентов социальных объектов и 20 процентов домов населения. Кроме того, отремонтировано 5 тысяч километров линий электропередач, 1,1 тысячи трансформаторов и восстановлено электроснабжение для 286 тысяч жителей. Ремонтируются и индивидуальные дома.

Еще одно ЧП произошло на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области. Около 90 тысяч человек из 24 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были незамедлительно эвакуированы в безопасные районы. Все они обеспечены предметами первой необходимости, едой, одеждой и другими продуктами. Правительственная комиссия работает над устранением последствий и расследованием причин наводнения.

До тех пор, пока не будут решены все вопросы, связанные с восстановлением и ремонтом поврежденного жилья, возвращением людей в их дома, оказанием им помощи в налаживании быта, восстановлением инфраструктуры, охраной общественного здоровья, все закрепленные за Сырдарьей руководители будут работать в усиленном режиме.

"Жизнь людей в этих районах должна быть не только восстановлена до прежнего состояния, но и улучшена. Мы обязаны построить им новое жилье, социальные объекты, создать новые рабочие места," - подчеркнул президент.

К настоящему времени в ряде махаллей выполнена широкомасштабная работа по расчистке и восстановлению, в результате более 53 тысяч человек вернулись в свои дома или переехали в дома близких родственников.

Мирзиёев подчеркнул, что государство и общество никого не оставят без внимания перед лицом таких неожиданных бедствий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, а также Национальная гвардия сыграли важную роль в спасении жизни и эвакуации людей. Сегодня они широко вовлечены в аварийно-восстановительные работы.

По имеющимся на данный момент данным, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 пропал без вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению. Они пожертвовали своей жизнью и спасли жизни сотен, тысяч людей.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Мужество наших парней станет для всех их коллег и молодежи образцом преданности, самоотверженного служения родине и народу," - сказал глава республики.

Бедствия в Бухаре и Сырдарье, по словам президента, это испытание, посланное Всевышним. Народ Узбекистана должен пережить это стойко, упорно трудясь.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря на эти трудности, народ не растерялся перед лицом испытаний. Вы можете видеть по телевизору, как наши люди становятся все более сплоченными, каждый день, каждую минуту проявляют доброту, терпимость, великую щедрость. Об этом свидетельствует и тот факт, что жители Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областей добровольно приютили у себя 81 процент эвакуированных из Сардобинского, Акалтынского, Мирзаабадского районов," - отметил Мирзиёев.

Другие регионы, министерства, компании и ассоциации, а также соотечественники за короткое время собрали большую помощь для Бухары и Сырдарьи, отправили строительные материалы, еду, одежду, лекарства и бытовую продукцию.

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Народ может быть спокоен, не должно быть места для каких-либо домыслов и слухов. По поручению главы государства правоохранительные органы начали объективное, беспристрастное и всестороннее расследование инцидента, связанного с наводнением. Президент заверил, что все виновные, независимо от того, кем они являются и какую должность занимают, ответят перед законом.

Это наводнение стало горьким уроком для нас. Мы с привлечением международных экспертов проведем глубокую экспертизу всей дамбы. Только тогда мы придем к окончательному выводу.

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Кроме того, по поручению Мирзиёева, все соответствующие гидроэнергетические сооружения, плотины и гидроэлектростанции, которые могут быть подвержены эрозии из-за сильных дождей, в настоящее время проверяются соответствующими государственными органами.

К сожалению, в результате катастрофы в Сардобе были также затоплены некоторые населенные пункты в соседнем Мактааральском районе Туркестанской области Республики Казахстан. С президентом Казахстана, Касым-Жомартом Токаевым этот вопрос был обсужден в духе взаимопонимания и открытости.

Вчера делегация во главе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила ситуацию.

"Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний. Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены," - подчеркнул Мирзиёев.

Правительство, соответствующие министерства и ведомства, хокимияты на местах, другие ответственные лица и эксперты, а также казахстанские партнеры будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии.

Правительство Узбекистана выразило готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.