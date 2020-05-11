Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 мая

Врачи республики сумели вылечить 1 982 человека, а это почти 80% от общего количества выявленных заражений.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 71 человека.

Таким образом, по данным на 16.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 482 случая заражения опасным вирусом.

Сейчас в инфекционных учреждениях по всей республике проходят лечение 490 пациентов с диагнозом коронавирус.

С каждым днем все больше выздоровевших

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 101 человеку.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде, Фергане, Бухаре и Каракалпакстане.

Среди выздоровевших есть трехлетняя девочка.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 982.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 80% от общего числа инфицированных.

Вырабатывается порядок мер по поэтапному открытию заведений общепита

Власти республики активно разрабатывают план мер, а также регламент открытия точек общественного питания в городах после снятия карантина.

В частности, в Ташкенте в рамках эксперимента заработал ресторан Qanotchi (сейчас он уже закрыт).

Заведение за свой счет оборудовало зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм: в помещении была проведена дезинфекция, на входе установлены специальные рамки, на всех столиках установлены ограничительные барьеры.

Facebook / Qanotchi Ресторан Qanotchi

Теперь специальной комиссии предстоит оценить, насколько данные меры - эффективны для того, чтобы не допустить в стране второй волны COVID-19.

Запрет на передвижение снизил спрос на бензин до 80%

В период карантина в Узбекистане резко упал спрос на бензин. Причем он в некоторых районах Узбекистана он снизился на 80%. Однако это вполне закономерно.

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Отмечается, что в последние 1,5 месяца спрос на бензин упал в Ташкенте — на 70−80%, в других регионах республики — в среднем на 60−65%.

А спрос на дизельное топливо, наоборот, вырос из-за того, что Узбекистан в период пандемии существенно нарастил объемы сельскохозяйственной деятельности.

Страны продолжают помогать Узбекистану в борьбе с COVID-19

В республику прибыла вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи.

В составе груза были медицинские принадлежности.

В их числе — многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.

Первая партия гумпомощи была доставлена в конце апреля.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,12 миллиона, скончались свыше 283 тысяч человек, выздоровели — более 1,42 миллиона.