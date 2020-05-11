Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 мая

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.
Новые случаи заболевания
С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 71 человека.
Таким образом, по данным на 16.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 482 случая заражения опасным вирусом.
Сейчас в инфекционных учреждениях по всей республике проходят лечение 490 пациентов с диагнозом коронавирус.
С каждым днем все больше выздоровевших
Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 101 человеку.
Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде, Фергане, Бухаре и Каракалпакстане.
Среди выздоровевших есть трехлетняя девочка.
Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 982.
Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 80% от общего числа инфицированных.
Вырабатывается порядок мер по поэтапному открытию заведений общепита
Власти республики активно разрабатывают план мер, а также регламент открытия точек общественного питания в городах после снятия карантина.
В частности, в Ташкенте в рамках эксперимента заработал ресторан Qanotchi (сейчас он уже закрыт).
Заведение за свой счет оборудовало зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм: в помещении была проведена дезинфекция, на входе установлены специальные рамки, на всех столиках установлены ограничительные барьеры.
Теперь специальной комиссии предстоит оценить, насколько данные меры - эффективны для того, чтобы не допустить в стране второй волны COVID-19.
Запрет на передвижение снизил спрос на бензин до 80%
В период карантина в Узбекистане резко упал спрос на бензин. Причем он в некоторых районах Узбекистана он снизился на 80%. Однако это вполне закономерно.
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Отмечается, что в последние 1,5 месяца спрос на бензин упал в Ташкенте — на 70−80%, в других регионах республики — в среднем на 60−65%.
А спрос на дизельное топливо, наоборот, вырос из-за того, что Узбекистан в период пандемии существенно нарастил объемы сельскохозяйственной деятельности.
Страны продолжают помогать Узбекистану в борьбе с COVID-19
В республику прибыла вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи.
В составе груза были медицинские принадлежности.
В их числе — многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.
Первая партия гумпомощи была доставлена в конце апреля.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,12 миллиона, скончались свыше 283 тысяч человек, выздоровели — более 1,42 миллиона.