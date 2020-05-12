Казахстанцы, пострадавшие от наводнения, получили по $1000 от фонда Усманова

Напомним: 1 мая в результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. В зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Эвакуированные жители Мактааральского района получили первые денежные сертификаты на сумму 1000 долларов. Средства были выделены фондом Алишера Усманова.

Пресс-служба акима Туркестанской области Мактааральцы начали получать деньги, выделенные из фонда Алишера Усманова

Отмечается, что деньги будут перечислены на 5 202 лицевых счета глав семей пострадавших от катастрофы граждан.

"В настоящее время ведется прием документов всех граждан. После полного сбора документов каждая семья получит полагающиеся им деньги", — сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Всего на помощь пострадавшим казахстанцам миллиардер Усманов выделил 5,2 миллиона долларов (узбекистанцам — 10 миллионов долларов). Деньги были перечислены на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан".

Узбекские спасатели ликвидируют потоп в Мактааральском районе Казахстана >>

Напомним: катастрофа произошла 1 мая. В результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура.

В зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана. Помочь соседям ликвидировать последствия наводнения были отправлены спасатели и техника МЧС Узбекистана.

Также пострадавший регион посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Вместе со своим кахастанским коллегой Аскаром Маминым он встретился с местными жителями и дал старт строительству нового микрорайона в поселке Мырзакент Туркестанской области.