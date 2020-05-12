NASA опубликовало спутниковые снимки последствия наводнения в Сырдарье

Кадры были сделаны 22 апреля и 8 мая с помощью спутника Landsat 8 и показывают, где в конечном итоге скопилась вода.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. NASA опубликовало спутниковые съемки территорий Узбекистана и Казахстана до и после прорыва плотины Сардобинского водохранилища.

Снимок до катастрофы был сделан 22 апреля. Сардобинское водохранилище изображено внизу.

NASA Сардобинское водохранилище до прорыва дамбы

Фотография, на которой наглядно показаны последствия стихии, была сделана 8 мая. На ней видно место разрушения плотины и частично опустевшее водохранилище.

Можно также обратить внимание, по какому направлению шли потоки воды и какие прилегающие территории пострадали.

Часть воды утекла на север вдоль плотины, а затем — на восток.

NASA Сардобинское водохранилище после прорыва дамбы

Напомним: 1 мая в результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов Сырдарьинской области оказались затоплены.

Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. К настоящему моменту полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домов, еще 5 195 обеспечены сжиженным газом.

Работа по ликвидации последствий, вызванных наводнением, продолжаются. Жителям пострадавших районов оказывают всяческую поддержку, в том числе финансовую. Помощь приходит также из-за рубежа.

В частности, на днях гуманитарную помощь населению региона направили правительство Кыргызстана и посольство Китая в Узбекистане.

Между тем зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана.

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Помочь соседней республики устранить последствия наводнения были отправлены спасатели и техника МЧС Узбекистана. Гражданам пострадавшего района также были выделены денежные средства из фонда Алишера Усманова.