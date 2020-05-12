NASA опубликовало спутниковые снимки последствия наводнения в Сырдарье

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. NASA опубликовало спутниковые съемки территорий Узбекистана и Казахстана до и после прорыва плотины Сардобинского водохранилища.
Снимок до катастрофы был сделан 22 апреля. Сардобинское водохранилище изображено внизу.
Фотография, на которой наглядно показаны последствия стихии, была сделана 8 мая. На ней видно место разрушения плотины и частично опустевшее водохранилище.
Можно также обратить внимание, по какому направлению шли потоки воды и какие прилегающие территории пострадали.
Часть воды утекла на север вдоль плотины, а затем — на восток.
Напомним: 1 мая в результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов Сырдарьинской области оказались затоплены.
Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура. К настоящему моменту полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домов, еще 5 195 обеспечены сжиженным газом.
Работа по ликвидации последствий, вызванных наводнением, продолжаются. Жителям пострадавших районов оказывают всяческую поддержку, в том числе финансовую. Помощь приходит также из-за рубежа.
В частности, на днях гуманитарную помощь населению региона направили правительство Кыргызстана и посольство Китая в Узбекистане.
Между тем зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана.
Премьеры Узбекистана и Казахстана посетили пострадавшие районы Мактаарала >>
Помочь соседней республики устранить последствия наводнения были отправлены спасатели и техника МЧС Узбекистана. Гражданам пострадавшего района также были выделены денежные средства из фонда Алишера Усманова.