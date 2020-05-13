В Узбекистане пенсии, зарплаты и пособия будут вновь выдавать наличными

Данное решение было принято властями в ответ на большое количество обращений со стороны граждан республики.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил дальнейшие меры по смягчению карантинных ограничений и восстановлению республики после пандемии.

Одним из вопросов, на которых остановился глава государства, стал порядок выплаты пенсий, зарплат и пособий в условиях пандемии.

Напомним: в середине апреля все выплаты, положенные гражданам, были переведены на безналичную основу. Для этого всем категориям граждан были выпущены банковские карты.

Данные меры были направлены на уменьшение контакта между людьми, поскольку считалось, что бумажные деньги являются одним из каналов распространения COVID-19 среди населения.

Однако со временем безналичная система выплаты пенсий, зарплат и пособий показала свою неэффективность. Граждане стали жаловаться на задержки и сбои в работе банков.

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В связи с регулярными обращениями населения было решено выдавать заработную плату, пенсии и пособия в наличной форме в полном соответствии с правилами карантина.

Отметим, что в начале пандемии ЦБ давал разъяснение, как именно будут осуществляться доставка пенсии во время карантина.

Если кратко: районные (городские) отделения Пенсионного фонда по специальной программе должны направлять ведомости для выплаты пенсии в соответствующие филиалы Народного банка по адресу места жительства пенсионеров.

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На основании этих ведомостей пенсионные средства направляются в филиалы и выплачиваются в виде наличных после того, как пенсионер предоставит паспорт и подпишет ведомость.

В период карантина пенсионные выплаты доставляются Халк банком по месту жительства пожилых граждан.