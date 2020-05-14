РФ и Узбекистан активно разрабатывают программу по русскому языку — Захарова

Ранее Минюст Узбекистана предложил штрафовать сотрудников государственных органов за неиспользование узбекского языка в делопроизводстве.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о совместной работе России и Узбекистана над программой обучения русскому языку.

Новый законопроект о госязыке в Узбекистане — мнения экспертов и граждан >>

Напомним: в конце апреля Минюст республики разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке.

Данный законопроект вызвал шквал критики со стороны СМИ и населения.

"Мы обратили внимание на вызванную вышеуказанным законопроектом полемику в СМИ. Складывается впечатление, что пока его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе в полном объеме, что соответствует духу истории и современному качеству двусторонних отношений. А главное - интересам самих граждан Узбекистана", — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что узбекская сторона выразила заинтересованность в создании полноценной программы обучения русскому языку в республике. Сейчас ведет активная совместная деятельность по ее разработке.

Что подразумевает данная программа?

Захарова пояснила, что программа подразумевает увеличение количества поставляемой учебной, методической, художественной литературы.

Кроме того, будут открыты дополнительные центры русского языка, в центры переподготовки и повышения квалификации учителей будут направлены экспертов-русистов.

Еще одна важная мера: для узбекских абитуриентов увеличат квоту бюджетных мест в вузах РФ, речь идет о специальности "русская филология".