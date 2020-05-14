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Узбекско-русский разговорник

РФ и Узбекистан активно разрабатывают программу по русскому языку — Захарова

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14136141/RF-i-Uzbekistan-aktivno-razrabatyvayut-programmu-po-russkomu-yazyku--Zakharova.html

Ранее Минюст Узбекистана предложил штрафовать сотрудников государственных органов за неиспользование узбекского языка в делопроизводстве.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о совместной работе России и Узбекистана над программой обучения русскому языку.

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Напомним: в конце апреля Минюст республики разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке.

Данный законопроект вызвал шквал критики со стороны СМИ и населения.

"Мы обратили внимание на вызванную вышеуказанным законопроектом полемику в СМИ. Складывается впечатление, что пока его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе в полном объеме, что соответствует духу истории и современному качеству двусторонних отношений. А главное - интересам самих граждан Узбекистана", — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что узбекская сторона выразила заинтересованность в создании полноценной программы обучения русскому языку в республике. Сейчас ведет активная совместная деятельность по ее разработке.

Что подразумевает данная программа?

Захарова пояснила, что программа подразумевает увеличение количества поставляемой учебной, методической, художественной литературы.

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Кроме того, будут открыты дополнительные центры русского языка, в центры переподготовки и повышения квалификации учителей будут направлены экспертов-русистов.

Еще одна важная мера: для узбекских абитуриентов увеличат квоту бюджетных мест в вузах РФ, речь идет о специальности "русская филология".

Теги:
Мария Захарова, МИД РФ, Россия, Узбекистан, русский язык



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