Три шага к победе над COVID-19: как узбекские медики помогли Таджикистану

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Группа узбекский врачей провела две недели в Таджикистане, где помогла коллегам в налаживании эффективной работы по борьбе с короновирусом. Об итогах командировки, а также о том, какой опыт оказался наиболее востребован соседями, читайте в нашем материале.
— Как Узбекистану удалось обуздать коронавирус?
— Республика имеет большой опыт в борьбе с инфекциями. По заявлениям ВОЗ, коронавирусная инфекция изучена не полностью, поэтому обмен опытом медиками со всего мира крайне важен для успешного противостояния болезни.
Коронавирусы — это группа из 40 вирусов, состоящих из РНК-цепей, из них только 4 могут вызывать заболевания в организме человека. Один из таких опасных был обнаружен в Китае и быстро распространился на весь мир.
Ещё до объявления пандемии, когда болезнь только начала медленно расползаться, Узбекистан усилила меры профилактики и пограничного эпидемконтроля.
Республика в последние годы выстроила грамотную и эффективную систему противовирусной работы, поэтому, например, вспышки птичьего, свиного и пандемического гриппа в Узбекистан не проникли. Причиной тому стала осведомленность узбекских ученых о преобладании вирусных заболеваний над инфекционными.
За время деятельности спецкомиссии было вынесено более 20 важнейших решений по профилактике и противостоянию опасной инфекции — от мер по дезинфекции и соблюдению правил карантина до обеспечения оборудованием и медикаментами больниц. Особое внимание уделено экономической поддержке пострадавших секторов и отдельных категорий граждан.
В результате всех этих скоординированный действий удалось не только взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль, но и минимизировать тяжелые материальные последствия эпидемии. Принятая национальная стратегия борьбы с этим заболеванием получила одобрение ВОЗ и стала одной из самых эффективных в Содружестве.
Пока болезнь еще находится в легкой форме, медики используют витаминизацию и другие методы лечения, чтобы поставить пациента на ноги. Но когда болезнь запущена, появляются серьезные осложнения, и состояние больного может резко ухудшиться уже на следующий день. Я могу смело сказать, что мы нашли конец нити этого клубка и никогда его не отпустим.
— Группа узбекских врачей две недели провела в Таджикистане, где помогала коллегам организовать эффективную работу по профилактике и лечению коронавируса... Расскажите о вашей поездке?
— Было достигнуто соглашение между лидерами двух стран о том, чтобы на практике поделиться нашими достижениями с таджикскими коллегами и передать им наш опыт. В то же время была организована отправка специалистов из Узбекистана для совместной работы непосредственно на месте. В итоге мы в составе восьми человек отправились в Таджикистан. В нашей команде были анестезиолог, реаниматолог, пульмонолог, эпидемиолог, вирусолог и медсестра.
Первое: это организация и внедрение эффективных методов лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Большим плюсом стала открытость обсуждения этих вопросов. Наши консультации проходили в режиме видеоконференции, к которой были подключены медики всех лечебно-профилактических учреждений Таджикистана регионального, городского и районного значения.
Врачи могли высказать свое мнение о здоровье конкретного пациента — когда и в каком состоянии он был доставлен, его текущее самочувствие, лекарства, которые ему давали, результаты его рентгена и лабораторных анализов. В режиме реального времени наши специалисты вносили коррективы и давали рекомендации по лечению больного. В частности, были даны советы по оптимальной дозировке лекарств, по проведению дополнительных анализов для эффективного лечения. К счастью, уже через три-четыре дня наши усилия начали приносить плоды — таджикистанские коллеги сообщали о том, что состояние пациентов меняется в лучшую сторону.
Второе, что мы сделали, — это создали кол-центр для консультирования пациентов с коронавирусом, обучив местных специалистов. Это позволило жителям всех районов Таджикистана своевременно получить информацию и рекомендации о COVID-19 и принимать правильные и своевременные меры.
До нашего прибытия в Таджикистане действовала только одна лаборатория — теперь в республике налажена деятельность четырех исследовательских организаций.
Помимо самого лечения и изучения болезни, эпидемиологи должны следить за тем, чтобы вирус не распространялся широко среди населения, а также анализировать заболеваемость среди людей, въезжающих в республику. Мы поделились с таджикистанскими коллегами своим опытом и представили рекомендации по выявлению случаев заболевания среди прибывших из стран с эпидемиологически неблагоприятными условиями, по лабораторным исследованиям, по госпитализации больных коронавирусом. Также дали советы по использованию средств индивидуальной защиты и спецодежды для медиков.
Кроме того, учтено количество людей, кто они, какой контингент контактировавших с пациентом, его первичные, вторичные и последующие контакты. Исходя из общей картины определяется стратегия на завтра.
Мы перевели эпидемкарты на таджикский и русский языки, после чего коллеги из соседней республики приступили к поэтапному внедрению подобной системы.
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Кстати, как и положено, после командировки нас поместили на профилактический двухнедельный карантин. К примеру, сейчас я нахожусь в изоляторе, где созданы все необходимые условия для временного пребывания. В таких же комплексах размещаются все граждане Узбекистана, кому предписан подобный режим. Мы ни с кем не общаемся лично — это основная цель карантина. Только тогда мы сможем победить вирус.
— Как вы можете оценить в целом эпидемобстановку в Таджикистане?
Если мы сможем принять эти меры, предотвратить распространение болезни, мы сможем ее обуздать. Могу с уверенностью сказать, что сегодня Узбекистану удалось взять ситуацию под контроль — это главная наша победа.
Есть узбекская поговорка: если у твоего соседа всё спокойно – спокоен и ты сам. Наша помощь Таджикистану — это, прежде всего, наше большое достижение. Если соседняя страна эпидемиологически благополучна, это хорошо и для нас. Мы смогли предотвратить более тяжелые последствия и для своей республики в будущем.
Конечно, наш обмен опытом не ограничивается лишь Таджикистаном. Мы всегда готовы поделиться навыками и наработками с другими странами, если есть необходимость и будут предложения, а у нас достаточно возможностей для этого.