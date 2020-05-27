Три шага к победе над COVID-19: как узбекские медики помогли Таджикистану

Врач-эпидемиолог Центра чумы, карантина, защиты от особо опасных и инфекционных заболеваний Республики Узбекистан Гофирджон Таджибаев рассказал, чем он со своими коллегами помог специалистам из Таджикистана в борьбе с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Группа узбекский врачей провела две недели в Таджикистане, где помогла коллегам в налаживании эффективной работы по борьбе с короновирусом. Об итогах командировки, а также о том, какой опыт оказался наиболее востребован соседями, читайте в нашем материале.

— Как Узбекистану удалось обуздать коронавирус?

— Республика имеет большой опыт в борьбе с инфекциями. По заявлениям ВОЗ, коронавирусная инфекция изучена не полностью, поэтому обмен опытом медиками со всего мира крайне важен для успешного противостояния болезни.

Коронавирусы — это группа из 40 вирусов, состоящих из РНК-цепей, из них только 4 могут вызывать заболевания в организме человека. Один из таких опасных был обнаружен в Китае и быстро распространился на весь мир.

Ещё до объявления пандемии, когда болезнь только начала медленно расползаться, Узбекистан усилила меры профилактики и пограничного эпидемконтроля.

Республика в последние годы выстроила грамотную и эффективную систему противовирусной работы, поэтому, например, вспышки птичьего, свиного и пандемического гриппа в Узбекистан не проникли. Причиной тому стала осведомленность узбекских ученых о преобладании вирусных заболеваний над инфекционными.

Правительство страны во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым сразу осознало серьезность и опасность новой угрозы, поэтому на самом высшем уровне были приняты превентивные меры. В частности, сформирована специальная комиссия, куда, кроме непосредственно медиков, вошли все службы и структуры, которые прямо или косвенно могли оказать помощь в борьбе с эпидемией. В составе комиссии - представители МВД, Минобороны, Национальной гвардии, системы здравоохранения, областные и городские хокимы, финансовые структуры. Каждый отвечает за свой сектор в этом общем и сложном процессе.

За время деятельности спецкомиссии было вынесено более 20 важнейших решений по профилактике и противостоянию опасной инфекции — от мер по дезинфекции и соблюдению правил карантина до обеспечения оборудованием и медикаментами больниц. Особое внимание уделено экономической поддержке пострадавших секторов и отдельных категорий граждан.

В результате всех этих скоординированный действий удалось не только взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль, но и минимизировать тяжелые материальные последствия эпидемии. Принятая национальная стратегия борьбы с этим заболеванием получила одобрение ВОЗ и стала одной из самых эффективных в Содружестве.

Смертельные случаи в Узбекистане очень редки. Причина в том, что наши врачи выявляют пациентов с коронавирусной инфекцией на ранней стадии, а не уже в тяжелом состоянии.

Пока болезнь еще находится в легкой форме, медики используют витаминизацию и другие методы лечения, чтобы поставить пациента на ноги. Но когда болезнь запущена, появляются серьезные осложнения, и состояние больного может резко ухудшиться уже на следующий день. Я могу смело сказать, что мы нашли конец нити этого клубка и никогда его не отпустим.

— Группа узбекских врачей две недели провела в Таджикистане, где помогала коллегам организовать эффективную работу по профилактике и лечению коронавируса... Расскажите о вашей поездке?

— Было достигнуто соглашение между лидерами двух стран о том, чтобы на практике поделиться нашими достижениями с таджикскими коллегами и передать им наш опыт. В то же время была организована отправка специалистов из Узбекистана для совместной работы непосредственно на месте. В итоге мы в составе восьми человек отправились в Таджикистан. В нашей команде были анестезиолог, реаниматолог, пульмонолог, эпидемиолог, вирусолог и медсестра.

В течение четырнадцати дней мы обменялись опытом с экспертами Таджикистана. При этом работы велись по трем направлениям.

Первое: это организация и внедрение эффективных методов лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Большим плюсом стала открытость обсуждения этих вопросов. Наши консультации проходили в режиме видеоконференции, к которой были подключены медики всех лечебно-профилактических учреждений Таджикистана регионального, городского и районного значения.

Фото из личного архива Гофирджона Таджибаева Видеоконференция с участием узбекских медиков в Таджикистане

Врачи могли высказать свое мнение о здоровье конкретного пациента — когда и в каком состоянии он был доставлен, его текущее самочувствие, лекарства, которые ему давали, результаты его рентгена и лабораторных анализов. В режиме реального времени наши специалисты вносили коррективы и давали рекомендации по лечению больного. В частности, были даны советы по оптимальной дозировке лекарств, по проведению дополнительных анализов для эффективного лечения. К счастью, уже через три-четыре дня наши усилия начали приносить плоды — таджикистанские коллеги сообщали о том, что состояние пациентов меняется в лучшую сторону.

Второе, что мы сделали, — это создали кол-центр для консультирования пациентов с коронавирусом, обучив местных специалистов. Это позволило жителям всех районов Таджикистана своевременно получить информацию и рекомендации о COVID-19 и принимать правильные и своевременные меры.

© Foto : Из личного архива Гофирджона Таджибаева Работа узбекских врачей в Таджикистане

До нашего прибытия в Таджикистане действовала только одна лаборатория — теперь в республике налажена деятельность четырех исследовательских организаций.

Третье направление нашей деятельности в соседней республике — анализ работы вирусологических лабораторий. Особое внимание было уделено изучению материально-технической базы этих исследовательских учреждений. Мы оценили объемы их снабжения, условия, уровень специалистов. В частности, наши эксперты проконсультировали и обучили коллег работе с тестовыми наборами, которые мы взяли с собой в качестве гуманитарной помощи.

Помимо самого лечения и изучения болезни, эпидемиологи должны следить за тем, чтобы вирус не распространялся широко среди населения, а также анализировать заболеваемость среди людей, въезжающих в республику. Мы поделились с таджикистанскими коллегами своим опытом и представили рекомендации по выявлению случаев заболевания среди прибывших из стран с эпидемиологически неблагоприятными условиями, по лабораторным исследованиям, по госпитализации больных коронавирусом. Также дали советы по использованию средств индивидуальной защиты и спецодежды для медиков.

Из личного архива Гофирджона Таджибаева Узбекские врачи обменялись опытом с коллегами из Таджикистана

Особый интерес наших коллег из Таджикистана вызвала эпидемиологическая карта, которую Узбекистан внедрил для профилактики распространения инфекции. Смысл ее в том, что после регистрации заболевания расследуются все действия пациента и тех, кто находился в тесном контакте с ним и его семьей, на его работе, соседями, родственниками. Вся информация выносится на одну карту: состояние больного за четырнадцать дней до регистрации диагноза, где он был две недели назад, с кем контактировал, когда у него появились симптомы, когда он обратился к врачу, какое лечение ему назначили и т. п.

Кроме того, учтено количество людей, кто они, какой контингент контактировавших с пациентом, его первичные, вторичные и последующие контакты. Исходя из общей картины определяется стратегия на завтра.

Мы перевели эпидемкарты на таджикский и русский языки, после чего коллеги из соседней республики приступили к поэтапному внедрению подобной системы.

© Foto : Из личного архива Гофирджона Таджибаева Работа узбекских врачей в Таджикистане

Еще одна хорошо зарекомендовавшая себя в Узбекистане практика борьбы с новым вирусом – изоляции потенциальных больных или граждан, прибывших из неблагополучных регионов. На 14 дней такие лица помещаются на профилактический карантин, что позволяет избежать контактов с посторонними. В течение инкубационного периода они находятся под медицинским наблюдением: им трижды в день измеряют температуру, следят за симптомами. При появлении легких признаков простуды таких постояльцев переводят в провизорный госпиталь. Если же получены положительные лабораторные результаты на COVID-19, то больных госпитализируют в медучреждения. Эти три этапа очень хорошо организованы в Узбекистане, и мы поделились своими достижениями с таджикскими экспертами.

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Кстати, как и положено, после командировки нас поместили на профилактический двухнедельный карантин. К примеру, сейчас я нахожусь в изоляторе, где созданы все необходимые условия для временного пребывания. В таких же комплексах размещаются все граждане Узбекистана, кому предписан подобный режим. Мы ни с кем не общаемся лично — это основная цель карантина. Только тогда мы сможем победить вирус.

— Как вы можете оценить в целом эпидемобстановку в Таджикистане?

— Мы не интересовались и не изучали количественные показатели там. Вопрос не в количестве заболевших. Главное в борьбе пандемией — анализ ситуации для выработки наиболее эффективных методов работы. То есть в случае возникновения эпидемии очень важно реализовать стратегию предотвращения распространения заболевания, оценив механизмы ее действия.

Если мы сможем принять эти меры, предотвратить распространение болезни, мы сможем ее обуздать. Могу с уверенностью сказать, что сегодня Узбекистану удалось взять ситуацию под контроль — это главная наша победа.

© Foto : Из личного архива Гофирджона Таджибаева Работа узбекских врачей в Таджикистане

Есть узбекская поговорка: если у твоего соседа всё спокойно – спокоен и ты сам. Наша помощь Таджикистану — это, прежде всего, наше большое достижение. Если соседняя страна эпидемиологически благополучна, это хорошо и для нас. Мы смогли предотвратить более тяжелые последствия и для своей республики в будущем.

Поскольку это неизученный вирус, чем больше вы работаете над ним, тем больше у вас опыта как профильного эксперта. Я думаю, своими знаниями в данной области мы помогли таджикским специалистам. И при теплой встрече, и во время проводов ощущалась искренняя благодарность людей.

Конечно, наш обмен опытом не ограничивается лишь Таджикистаном. Мы всегда готовы поделиться навыками и наработками с другими странами, если есть необходимость и будут предложения, а у нас достаточно возможностей для этого.