Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 мая

Ограничения из-за COVID-19 продлены до 15 июня, спецкомиссия пересмотрела список городов и районов по уровню карантина, с 5 июня возобновится чемпионат страны по футболу — эти и другие новости в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

Динамика заражения

Министерство здравоохранения в субботу сообщило о выявлении 35 случаев инфицирования COVID-19. Общее число достигло 3 523.

Динамика выздоровления

Победить болезнь при помощи врачей смогли в общей сложности уже 2 783 человека (плюс 55 за 30 мая). Продолжают лечение 726 пациентов.

Карантин продлен

Власти Узбекистана продлили карантинные меры против распространения коронавируса до 15 июня.

При этом уже с понедельника взонах возобновится деятельность риэлторов, организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей, предприятий общепита, обслуживающих госучреждения.

В "зеленых" зонах вновь откроются спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований. Однако мероприятия можно проводить только по месту жительства при участии не более 30 человек из близких родственников.

Пересмотрены уровни карантина в регионах

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом обновила список городов и районов по уровню опасности заражения COVID-19. Столица осталась в "желтой" зоне.

К "красной" зоне в Ташкентской области отнесены Бекабад, Нурафшан и Янгиюль, а также Аккурганский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Янгиюльский, Ташкентский, Юкоричирчикский районы. В Самаркандской области — Самарканд , Акдарьинский, Иштыханский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский, Тайлакский и Ургутский районы. В Наманганской — Наманган, Уйчинский и Наманганский районы.

Полный список можно посмотреть здесь.

Футболу — быть

Матчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19.

Клубы должны проводить учебные занятия в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены.

Визы иностранцам продлены

Сроки действия виз, выданных иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в Узбекистане, автоматически продлеваются до 1 сентября.

Иностранцам и лицам без гражданства, имеющим право въезда в республику без визы и с электронной визой на определенный срок, тоже разрешено находиться в стране до осени.

Гулять по одному

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Ботир Курбанов прокомментировал проведение пеших марафонов в Андижанской области, в которых приняли участие несколько сотен человек.

Он отметил, что пройти несколько тысяч шагов в день — полезно для здоровья, но только при условии, что человек идет в одиночку, соблюдает все правила карантина и социального дистанцирования.

Сколько мигрантов вернулись на родину

Из-за пандемии в Узбекистан возвратились 498 тысяч трудовых мигрантов без постоянного дохода, заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.

По его словам, сейчас рынок труда республики испытывает серьезное давление из-за роста числа безработных: почти 400 тысяч предприятий временно прекратили свою деятельность или сократили рабочую нагрузку, около 150 тысяч человек вынужденно остались без работы.

В таком положении как никогда важно приложить большие усилия для создания новых рабочих мест, отметил Мухитдинов.

Информация о закрытии дехканского базара "Фарход" — фейк

Хокимият Учтепинского района опроверг распространившиеся в Facebook сообщения о том, что дехканский базар "Фарход" с 1 июня закроется на 15 дней.

"Как сообщает главный врач центра санитарно-эпидемиологического благополучия Учтепинского района А. Хасанов, на территории базара не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Базар продолжит работать в штатном режиме", — заявили в хокимияте.

Представители власти вновь попросили граждан проверять сведения и не распространять ложную информацию.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здраовохранения, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.