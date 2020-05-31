Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 мая

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи заболевания COVID-19
С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 60 человек.
Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 3 583 случая заражения опасным вирусом.
На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 731 пациент.
Отмечается, что сегодня в Ташкенте резко ухудшилось состояние троих пациентов с коронавирусом. Все они были переведены в реанимацию.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 54 гражданам.
Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Самарканде. Самому старшему из пациентов — 62 года, младшему — всего два года.
Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 2 837 человек.
Скончался 15-й пациент с коронавирусом
В Ташкенте скончалась 63-летняя местная жительница, у которой был диагностирован COVID-19.
Женщина была госпитализирована 30 мая в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ.
Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от нарушения мозгового кровообращения, а также острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Отмечается, что у пациентки имелись проблемы со здоровьем: в январе у нее был инсульт.
В Узбекистане продолжают закрывать на карантин районы и города
На этот раз карантинные режим ужесточили в Китабском районе Кашкадарьинской области.
Мера связана с тем, что гражданин, у которого было подозрение на коронавирус, контактировал со многими жителями данного района.
В настоящее время выезд и въезд на территорию района перекрыты. Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируется.
Однако местные власти призвали жителей не паниковать, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и оставаться дома, чтобы инфекция не распространилась.
Передвигаться между областями на авто пока запрещено...
Гражданам Узбекистана все еще запрещено перемещаться между областями страны на личных автомобилях.
Исключение составляют поездки из Ташкента в Ташобласть и обратно.
... а на автобусах, наоборот, теперь разрешено
Республиканская комиссии по борьбе с COVID-19 разрешила передвижение автобусов (в том числе автобусов туристических организаций) для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха, расположенные в "зеленых" зонах карантина.
Подробнее об этом читайте здесь.
В период пандемии не забываем поддерживать соседей
Узбекистан продолжает помогать Таджикистану в борьбе с пандемией COVID-19.
В соседнюю республику прибыл грузовой состав с очередной партией гуманитарной помощи — медицинские изделия, средства защиты и продовольственные товары.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 6,08 миллиона, скончались свыше 370 тысяч человек, выздоровели — более 2,57 миллиона.