Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 мая

Сегодня были выписаны пациенты, проходившие лечение от COVID-19 в инфекционных учреждениях Ташкента и Самарканда. Среди них есть маленькие дети.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 60 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 3 583 случая заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 731 пациент.

Отмечается, что сегодня в Ташкенте резко ухудшилось состояние троих пациентов с коронавирусом. Все они были переведены в реанимацию.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 54 гражданам.

Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Самарканде. Самому старшему из пациентов — 62 года, младшему — всего два года.

Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 2 837 человек.

Скончался 15-й пациент с коронавирусом

В Ташкенте скончалась 63-летняя местная жительница, у которой был диагностирован COVID-19.

Женщина была госпитализирована 30 мая в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ.

Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от нарушения мозгового кровообращения, а также острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Отмечается, что у пациентки имелись проблемы со здоровьем: в январе у нее был инсульт.

В Узбекистане продолжают закрывать на карантин районы и города

На этот раз карантинные режим ужесточили в Китабском районе Кашкадарьинской области.

Мера связана с тем, что гражданин, у которого было подозрение на коронавирус, контактировал со многими жителями данного района.

В настоящее время выезд и въезд на территорию района перекрыты. Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируется.

Однако местные власти призвали жителей не паниковать, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и оставаться дома, чтобы инфекция не распространилась.

Передвигаться между областями на авто пока запрещено...

Гражданам Узбекистана все еще запрещено перемещаться между областями страны на личных автомобилях.

Исключение составляют поездки из Ташкента в Ташобласть и обратно.

... а на автобусах, наоборот, теперь разрешено

Республиканская комиссии по борьбе с COVID-19 разрешила передвижение автобусов (в том числе автобусов туристических организаций) для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха, расположенные в "зеленых" зонах карантина.

Подробнее об этом читайте здесь.

В период пандемии не забываем поддерживать соседей

Узбекистан продолжает помогать Таджикистану в борьбе с пандемией COVID-19.

В соседнюю республику прибыл грузовой состав с очередной партией гуманитарной помощи — медицинские изделия, средства защиты и продовольственные товары.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 6,08 миллиона, скончались свыше 370 тысяч человек, выздоровели — более 2,57 миллиона.