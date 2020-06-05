В Сохском районе построят аэропорт, больницы и учебные заведения

Для обучения молодежи Сохского района выделено 500 квот в вузах страны. А на реализацию проекта по развитию и благоустройству региона планируется выделить 1 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Накануне в Сохский район прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе встречи с представителями местной администрации были обсуждены вопросы благоустройства территории в ближайшие сроки.

Как сообщает администрация Сохского района, планируется реализовать 73 проекта на 101 млрд сумов, таким образом будет создано около 4,5 тысяч новых рабочих мест.

В рамках встречи был поддержан проект по строительству цементного завода в регионе и созданию трех зон отдыха.

Намечено отремонтировать центральную больницу и сельские медицинские центры, которые оснастят современным медицинским оборудованием. Также будут построены новые школы и образовательные учреждения.

Особое внимание было уделено вопросу образования. Глава государства выделил 500 квот для обучения молодежи Сохского района в вузах. При поступлении в университеты они будут сдавать экзамены на родном таджикском языке.

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На протяжении многих лет нерешенной оставалась проблема снабжения населения питьевой водой и для орошения сельскохозяйственных культур. По словам министра водных ресурсов, у района есть достаточные запасы воды, поэтому в кратчайшие сроки данная проблема будет решена. В течение двух месяцев в регионах Симодон, Касминон, Хушёр, Малбуд и Варган установят вертикальные скважины.

Также на территории Сохского района Ферганской области будет реконструирован прежний аэропорт и организованы авиаперелеты в областной центр.

На реализацию проекта по развитию и благоустройству региона намечается выделить 1 трлн сумов.

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Напомним, в конце мая на узбекско-кыргызской границе у родника Чашма Сохского района произошел конфликт между гражданами двух государств.

Причиной конфликта стала совместная очистка жителями двух сел источника воды в Чашме. Стороны начали спорить, какой стране принадлежит родник.