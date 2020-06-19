В период карантина в Ташкенте зарегистрировали свыше трех тысяч браков

С введением карантинного режима заявки в ЗАГС стали подавать онлайн, через Единый портал госуслуг. На данный момент уже зарегистрировано 3 270 официальных браков.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. С начала введенного карантина деятельность ЗАГСов была приостановлена. Однако после ослабление предпринятых мер, с 21 апреля текущего года, подать заявление на регистрацию брака стало возможным онлайн, через портал государственных услуг.

По данным агентства госуслуг при Министверстве юстиции, сообщает УзА, в период карантина в Ташкенте было зарегистрировано 3 270 официальных браков.

В соответствии с указом президента Узбекистана с 1 апреля 2020 года органы ЗАГС подконтрольны Министерству юстиции. Планируется также ввести порядок подачи обращений о выдаче справок из архивов ЗАГСа (о рождении, регистрации брака, расторжении брака, смерти и внесенных в них изменений) и ответа на них в онлайн-режиме.

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Напомним, несколько дней назад из-за проведения пышной свадьбы в Сурхандарье с участием 250 человек все приглашенные гости были помещены на карантин.

Хоким области Тура Боболов отметил, что это было не единственное мероприятие, после которого граждан отправляют на карантин. В частности, ранее из-за нарушения санитарных требований врачи изолировали более 300 человек в одной из областных организаций.