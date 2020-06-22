Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 июня

В Узбекистане за сутки зафиксировано 129 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 7 человек из Наманганской области. Сегодня 1 998 пациентов проходят лечение в карантинном центре.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 6 401 человек.

Выявлены новые случаи заражения COVID-19 в регионах: 35 – среди пациентов карантинного центра; 1 – в Ташкенте среди населения; 7 – в Ташкентской области, при контакте с заболевшими.

В настоящее время в Узбекистане проходят лечение от коронавирусной инфекции 1 998 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно информации Министерства здравоохранения, количество вылечившихся за весь период составило 4 384 человека. Сегодня в Наманганской области выздоровели 7 человек.

Кому полагается больничный лист

Больничный лист полагается выдавать одному из родителей или членов семьи, если в дошкольном образовательном учреждении, где обучался ребенок, установлен карантин. Также больничный могут получить лица, отстраненные от работы в связи с порождением опасности в распространении инфекционных и паразитарных заболеваний по долгу службы; заразившиеся граждане, представляющие опасность для окружающих; а также те, кто находится в карантинном центре с подозрением на заболевание.

Самоубийство в карантинном центре "Уртасарай"

В карантинном центре "Уртасарай" 42-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Он прибыл в Узбекистан 15 июня чартерным рейсом "Москва – Ташкент".

По словам очевидцев, гражданин вел себя агрессивно, просил перевести его в отдельную палату, чтобы не заразить остальных пациентов. Однако результаты теста показали, что COVID-19 у него не подтвердился.

Сотрудник Uzbekistan Airways заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, что среди сотрудников авиакомпании Uzbekistan Airways выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Для предотвращения распространения болезни были предприняты все соответствующие меры.

Вернувшиеся

За период с 14 по 20 июня из РФ в Узбекистан вывезено 1 118 граждан.

При составлении списка пассажиров приоритет отдавался гражданам, имеющим проблемы со здоровьем и нуждающимся в лечении, пожилым людям, беременным женщинам и матерям с маленькими детьми.

За неделю было организовано четыре чартерных рейса из Москвы и один из Казани.

Казахстан и Турция возобновляют авиасообщения с Узбекистаном

По данным Air Astana и Turkish Airlines с 1 июля текущего года будут возобновлены авиасообщения с Узбекистаном.

Рейсы по направлениям Алматы-Ташкент-Алматы будут осуществляться ежедневно, а из Стамбула в Ташкент и обратно – 4 раза в неделю.

Туризм в Самарканде изменится после пандемии

После пандемии сфера туризма в Самарканде изменится, считает замхокима Самаркандской области. Сегодня идет масштабная проработка новых маршрутов, так как администрация региона предполагает, что туристы захотят посещать не только исторические объекты, но и экзотические места. На данный момент нельзя с точностью сказать, будет ли прирост иностранных туристов сразу после окончания карантина и открытия границ, но внутренний туризм уже начинает постепенно восстанавливаться.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 8,9 млн человек. Зафиксировано свыше 468 тысяч летальных исходов, вылечилось 4,4 млн жителей.