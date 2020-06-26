Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 июля - Минюст

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Специалисты Министерства юстиции традиционно представили сводку изменений, которые ожидают жителей Узбекистана с начала июля 2020 года.

1. Будет упрощен порядок регистрации самозанятых лиц. Перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица, расширяется до 67 видов.

Регистрация самозанятых лиц осуществляется в уведомительном порядке через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика с выдачей матричного штрихового кода (QR-код), удостоверяющего факт регистрации в качестве самозанятого.

Самозанятые лица уплачивают социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы БРВ, независимо от фактически отработанного времени в качестве самозанятого лица.

2. Организациям, строящим многоэтажные дома, предоставляются таможенные льготы. В период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года импортируемые формы для заливки бетона, машины и механизмы для приготовления бетона для строительства многоэтажных монолитных жилых домов освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) по перечню, формируемому в установленном порядке.

Плательщики таможенных платежей в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года имеют право на отсрочку до 120 дней или рассрочку уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) по импортируемым, используемым в отрасли строительства машинам и механизмам, технологическому оборудованию, средствам малой механизации, приборам, запасным частям и комплектующим.

3. Для граждан в ЦГУ города Ташкента внедряется услуга медиатора. В порядке эксперимента, в зданиях центров государственных услуг города Ташкента выделяются отдельные помещения для пользования конфликтующими гражданами услуг медиатора.

4. Внедряется система охраны окружающей среды и социального управления в процессе строительства многоквартирных домов.

Начиная с 1 июля 2020 года:

• Советом министров Республики Каракалпакстан и областными хокимиятами земельные участки для строительства жилья будут выделяться в случае, если они не являются орошаемыми землями и не входят в лесной фонд, а также при отсутствии угрозы принудительного выселения населения;

• в состав комиссии, рассматривающей вопросы предоставления (реализации) земельных участков, включаются представители территориальных отделов Центра "Узгидромет", и берется их заключение;

• с предпринимателями, выигравшими тендерные торги по строительству многоквартирных домов в сельской местности, будут заключены инвестиционные соглашения;

• будет готовиться заключение о влиянии на окружающую среду выделенных земельных массивов (участков) на строительство жилых домов и местных дренажных очистных сооружений, а также территориальными управлениями Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды будут представляться заключения Государственной экологической экспертизы;

• в процессе строительства многоквартирных домов, в соответствии с требованиями международных финансовых институтов, внедряется система охраны окружающей среды и социального управления.

5. Устанавливается дополнительная надбавка заработной плате работников органов самоуправления граждан.

К должностному окладу работников органов самоуправления граждан будет выплачиваться дополнительная надбавка в размере 30 процентов.

6. Отменяется порядок лицензирования издательской деятельности.

Внедряется система уведомления о начале издательской и полиграфической деятельности с отменой порядка выдачи разрешений на лицензирование издательской деятельности, а также порядка выдачи разрешений на осуществление полиграфической деятельности.

7. Правовые нормы, предусматривающие ответственность, будут устанавливаться исключительно законами.

Начиная с 1 июля текущего года:

• запрещается регулирование вопросов, входящих в полномочия органов хозяйственного управления, и корпоративных отношений путем принятия подзаконных актов или через административные методы;

• правовые нормы, предусматривающие ответственность для физических и юридических лиц, устанавливаются исключительно законами;

• не допускается включение в ведомственные нормативно-правовые акты правовых норм, устанавливающих дополнительные платежи и сборы для физических и юридических лиц, предусматривающих излишние административные и иные ограничения, приводящих к образованию необоснованных затрат для них, имеющих разрешительный характер;

• не допускается включение правовых норм в нормативные акты в области технического регулирования;

• нормативные акты в области технического регулирования проходят обязательную правовую экспертизу в Министерстве юстиции;

• внедряется "пакетный" принцип, предусматривающий введение концептуально новых механизмов при подготовке проектов нормативно-правовых актов;

• в целях систематизации законодательства и сокращения излишнего правового регулирования в период с 1 июля 2020 года по 1 января 2021 года приостанавливается принятие ведомственных нормативно-правовых актов (за исключением принятия ведомственных нормативно-правовых актов о внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу, а также предусматривающих их унификацию).

8. В практику внедряется порядок регулярного заслушивания на заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса информации руководителей государственных органов и органов хозяйственного управления об их деятельности, а также членов правительства и руководителей отраслей о проводимой работе по выполнению Целей устойчивого развития ООН, развитию науки, просвещения и цифровой экономики.

9. Инспекции по контролю в сфере строительства предоставляются дополнительные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по нарушениям законодательства о градостроительстве с сохранением порядка передачи дела на рассмотрение в суд в случае оспаривания правонарушителем факта правонарушения.

10. Внедряется система референтного ценообразования на лекарственные средства отечественного и зарубежного производства.

Согласно этому, осуществляется выбор не менее 10 референтных стран, относящихся к группе стран высокого, выше среднего или ниже среднего уровня доходов на душу населения.

Регистрируются предельные цены на каждое торговое наименование лекарственного средства с учетом лекарственной формы, количества единиц в упаковке, дозировки, концентрации, объема и фасовки. При этом поставка лекарственного препарата в Республику Узбекистан (для импортных лекарственных средств) и отпуск отечественным производителем (для отечественных лекарственных средств) выше установленной цены не допускается.

Также, во всех медицинских организациях республики, независимо от формы собственности, внедряется обязательный порядок выписки рецептов исключительно по международному непатентованному наименованию лекарственных средств.

Кроме того, внедряется институт "Тайный покупатель фармацевтической продукции".

Одной из основных задач данного института является мониторинг и оценка соблюдения медицинскими организациями и аптеками, независимо от формы собственности, требований законодательства, регулирующих порядок выписывания рецептов и формирования предельных цен на торговое наименование лекарственного средства.

11. Во всех учреждениях родовспоможения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, ведение Программы электронного обмена данными является обязательным.

12. Факты применения процессуальных принудительных мер, ограничивающих права, в том числе задержания лица, будут вноситься в единую систему электронного учета.

13. Внедряется электронный рейтинг проектно-изыскательских организаций, автоматически формируемый по данным налоговой и статистической отчетности (опыт работы, количество работников, в том числе квалифицированных, объем основных средств, полученные доходы и уплаченные налоги, фонд оплаты труда и другие критерии).

14. Частным музеям, художественным галереям и центрам ремесленничества предоставляются налоговые льготы.

С 1 июля 2020 года до 1 июля 2023 года ставки налога на прибыль, имущество, земельного налога и налога с оборота по основному виду деятельности негосударственных (частных) музеев, художественных галерей и центров ремесленничества снижаются на 50 процентов от установленных ставок.