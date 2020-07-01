Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 июля

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Новые случаи заболевания COVID-19
За сутки в республике прибавилось еще 286 пациентов с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлен 8 671 случай заболевания COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 908 граждан с положительным диагнозом, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 5 — в критическом.
В настоящее время в Узбекистане 40,2 тысячи человек находятся на домашнем карантине, 24,1 тысячи — под медицинским наблюдением.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 168 гражданам.
Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 5 737 человек.
В Ташкенте скончался 26-й пациент с коронавирусом
В начале июня 62-летний житель Каракалпакстана вернулся из Казахстана и был сразу помещен на карантин.
15 июня он приболел и был доставлен в больницу в Яккасарайском районе столицы. Несколько дней спустя у мужчины был диагностирован COVID-19, после чего его перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.
Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние лишь ухудшалось. Этому способствовали также имевшиеся хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная и печеночная недостаточность.
Пациент скончался от легочной и острой дыхательной недостаточности.
Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 26 человек.
Белорусская "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Узбекистан
Данная мера будет действовать по 31 июля включительно.
В Минтрансе напомнили, что, согласно решению Спецкомиссии по борьбе с COVID-19, карантинные ограничения в республике продлены до 1 августа. До тех пор будут выполняться только чартерные рейсы. Граждан убедительно просят не покупать авиабилеты.
Введены новые правила возврата денег за авиабилеты
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о новых правилах возврата денег гражданам, оплатившим авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря этого года.
Данным пассажирам с 1 июля будут выданы специальные депозитные ваучеры.
Их стоимость будет формироваться по следующей схеме: цена за билет (который пассажир хочет вернуть) + 5% от той цены, за которую гражданин покупал авиабилет.
Начался прием в специализированные школы и школы-интернаты
Документы в специализированные общеобразовательные учреждения будут принимать (в зависимости от класса и специализации) с 1 по 31 июля или с 1 по 20 июля этого года.
Важно: подавать документы необходимо онлайн. Также из-за введенных в стране карантинных ограничений сроки проведения отборочных конкурсов могут измениться.
Изучить список необходимых документов и специализированных образовательных учреждений можно здесь.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,5 миллиона, скончались 512 тысяч человек, выздоровели — более 5,37 миллиона.