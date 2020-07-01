Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 июля

Новые правила возврата денег за авиабилеты, приостановка заграничных рейсов в Узбекистан и особые сроки приема документов в спецшколы и школы-интернаты — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания COVID-19

За сутки в республике прибавилось еще 286 пациентов с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлен 8 671 случай заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 908 граждан с положительным диагнозом, 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 5 — в критическом.

В настоящее время в Узбекистане 40,2 тысячи человек находятся на домашнем карантине, 24,1 тысячи — под медицинским наблюдением.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 168 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 5 737 человек.

В Ташкенте скончался 26-й пациент с коронавирусом

В начале июня 62-летний житель Каракалпакстана вернулся из Казахстана и был сразу помещен на карантин.

15 июня он приболел и был доставлен в больницу в Яккасарайском районе столицы. Несколько дней спустя у мужчины был диагностирован COVID-19, после чего его перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Однако, несмотря на усилия врачей, его состояние лишь ухудшалось. Этому способствовали также имевшиеся хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная и печеночная недостаточность.

Пациент скончался от легочной и острой дыхательной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 26 человек.

Белорусская "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Узбекистан

Данная мера будет действовать по 31 июля включительно.

В Минтрансе напомнили, что, согласно решению Спецкомиссии по борьбе с COVID-19, карантинные ограничения в республике продлены до 1 августа. До тех пор будут выполняться только чартерные рейсы. Граждан убедительно просят не покупать авиабилеты.

Введены новые правила возврата денег за авиабилеты

Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о новых правилах возврата денег гражданам, оплатившим авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря этого года.

Данным пассажирам с 1 июля будут выданы специальные депозитные ваучеры.

Их стоимость будет формироваться по следующей схеме: цена за билет (который пассажир хочет вернуть) + 5% от той цены, за которую гражданин покупал авиабилет.

Начался прием в специализированные школы и школы-интернаты

Документы в специализированные общеобразовательные учреждения будут принимать (в зависимости от класса и специализации) с 1 по 31 июля или с 1 по 20 июля этого года.

Важно: подавать документы необходимо онлайн. Также из-за введенных в стране карантинных ограничений сроки проведения отборочных конкурсов могут измениться.

Изучить список необходимых документов и специализированных образовательных учреждений можно здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,5 миллиона, скончались 512 тысяч человек, выздоровели — более 5,37 миллиона.