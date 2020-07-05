Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 июля

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи заболевания коронавирусом
Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 325 граждан республики.
По последним данным ведомства на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 9 936 случаев заболевания COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 457 пациентов с положительным диагнозом, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 — в крайне тяжелом.
В настоящее время 42,6 тысячи граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,3 тысячи — на больничном карантине.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 195 гражданам.
Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 6 446 человек.
За день скончались два пациента с коронавирусом
Сегодня Минздрав сообщил о смерти от COVID-19 еще двух пациентов: 71-летней женщины и 45-летнего мужчины. Оба проходили лечение в инфекционных учреждениях Ташкента.
Жительницу Шайхантахурского района госпитализировали 30 июня с положительным диагнозом на коронавирус. Ее перевели сразу в реанимацию. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, гипертонию, стенокардию, сахарный диабет, хроническую почечную недостаточность и тяжелую форму двусторонней пневмонии.
Пациентка скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.
У 45-летнего жителя Ташкента ситуация немного другая. По данным Минздрава, у мужчина несколько дней подряд наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, боль в горле и слабость. Однако, несмотря на это, он не спешил обращаться к врачам.
В результате мужчине становилось все хуже, и 30 июня его госпитализировали в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Он умер от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. В Минздраве отдельно подчеркнули, что к смерти пациента привело несвоевременное обращение к медикам.
Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 33 человека.
Узбекистан продолжает помогать соседям в борьбе с COVID-19
Узбекистан направил в Кыргызстан очередную партию гумпомощи. В состав груза вошли 100 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Правительство Кыргызстана выразило благодарность кабмину и братскому узбекскому народу за оказанную помощь.
МИД просит соотечественников не скапливаться на границе России и Казахстана
В последнее время в соцсетях и популярных мессенджерах распространяются слухи о том, что якобы граница между Россией и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться домой через территорию Казахстана.
На российско-казахстанской границе скопились узбекистанцы >>
Это не правда, заверили в МИД. Дипломаты также просят не верить мошенникам, которые пытаются нажиться на трудностях граждан, предлагая услуги "по пересечению границы".
Два чартера для вывоза россиян из Узбекистана отменены
Как сообщили в посольстве России в Узбекистане, рейсы Ташкент-Новосибирск (5 июля) и Ташкент-Москва (7 июля) перенесены на неопределенный срок.
Информация о новой дате и времени вылета чартерных самолетов будет опубликована на портале госуслуг.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 11,2 миллиона, скончались 528 тысяч человек, выздоровели — более 6,03 миллиона.