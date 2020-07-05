Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 июля

В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в инфекционных клиниках страны проходят 3 457 граждан республики.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи заболевания коронавирусом

Минздрав сообщил о выявлении инфекции еще у 325 граждан республики.

По последним данным ведомства на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 9 936 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 457 пациентов с положительным диагнозом, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 — в крайне тяжелом.

В настоящее время 42,6 тысячи граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,3 тысячи — на больничном карантине.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 195 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 6 446 человек.

За день скончались два пациента с коронавирусом

Сегодня Минздрав сообщил о смерти от COVID-19 еще двух пациентов: 71-летней женщины и 45-летнего мужчины. Оба проходили лечение в инфекционных учреждениях Ташкента.

Жительницу Шайхантахурского района госпитализировали 30 июня с положительным диагнозом на коронавирус. Ее перевели сразу в реанимацию. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, гипертонию, стенокардию, сахарный диабет, хроническую почечную недостаточность и тяжелую форму двусторонней пневмонии.

Пациентка скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

У 45-летнего жителя Ташкента ситуация немного другая. По данным Минздрава, у мужчина несколько дней подряд наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, боль в горле и слабость. Однако, несмотря на это, он не спешил обращаться к врачам.

В результате мужчине становилось все хуже, и 30 июня его госпитализировали в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Он умер от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. В Минздраве отдельно подчеркнули, что к смерти пациента привело несвоевременное обращение к медикам.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 33 человека.

Узбекистан продолжает помогать соседям в борьбе с COVID-19

Узбекистан направил в Кыргызстан очередную партию гумпомощи. В состав груза вошли 100 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Правительство Кыргызстана выразило благодарность кабмину и братскому узбекскому народу за оказанную помощь.

МИД просит соотечественников не скапливаться на границе России и Казахстана

В последнее время в соцсетях и популярных мессенджерах распространяются слухи о том, что якобы граница между Россией и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться домой через территорию Казахстана.

На российско-казахстанской границе скопились узбекистанцы >>

Это не правда, заверили в МИД. Дипломаты также просят не верить мошенникам, которые пытаются нажиться на трудностях граждан, предлагая услуги "по пересечению границы".

Два чартера для вывоза россиян из Узбекистана отменены

Как сообщили в посольстве России в Узбекистане, рейсы Ташкент-Новосибирск (5 июля) и Ташкент-Москва (7 июля) перенесены на неопределенный срок.

Информация о новой дате и времени вылета чартерных самолетов будет опубликована на портале госуслуг.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 11,2 миллиона, скончались 528 тысяч человек, выздоровели — более 6,03 миллиона.