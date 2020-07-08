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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Ферганская область направила гумпомощь одному из регионов Кыргызстана

Правительство Кыргызской республики
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14496219/Ferganskaya-oblast-napravila-gumpomosch-odnomu-iz-regionov-Kyrgyzstana.html

По данным оперативного штаба Кыргызстана, объем помощи со стороны узбекского региона составил около 827 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Ферганская область оказала гуманитарную помощь граничащему на северо-востоке кыргызскому региону. 

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В Баткенскую область было направлено медицинское оборудование на сумму 6,3 миллиона сомов (около 827 миллионов сумов).

Об этом сообщили в оперативном штабе Кыргызстана.

В состав груза также вошли 5 тысяч тест-систем, защитные средства для борьбы с COVID-19. 

"Данное мероприятие было проведено на основе переговоров полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева", — говорится в сообщении оперштаба КР.

Власти Баткенской области выразили глубокую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и властям Ферганской области, всему узбекскому народу "за оказанную помощь в трудной ситуации".

Напомним: на днях Узбекистан направил в соседнюю республику 100 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Кроме того, в мае в Кыргызстан были доставлены медицинские кровати, электронные пирометры, защитные комбинезоны, медицинские перчатки и маски.

Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Ферганская область, Узбекистан, Кыргызстан



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