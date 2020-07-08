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Студенты из Узбекистана, обучающиеся в российских вузах, вернулись домой

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (648)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14499152/Studenty-iz-Uzbekistana-obuchayuschiesya-v-rossiyskikh-vuzakh-vernulis-domoy.html

Все прибывшие размещены на карантин в общежитии Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Специальным рейсом АО "Узбекистон темир йуллари" Минводы – Ташкент в столицу вернулись студенты Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ), обучающиеся на основании гранта АО "Узбекистон темир йуллари" в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

На борту находились 118 человек, в их числе были и узбекистанские студенты других российских вузов, которые также обучаются за счет грантов, выделенных из бюджета АО "Узбекистон темир йуллари". 

Все прибывшие размещены на карантин в общежитии Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. Силами АО "Узбекистон темир йуллари" организованы все необходимые условия проживания, включая трехразовое горячее питание. Для тех, кто продолжает онлайн-обучение, организован доступ к сети "Интернет". После окончания 14-дневного карантинного периода все студенты вернутся домой.

Пустая аудитория
Unsplash / Changbok Ko
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Напомним, в феврале 2020 года власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны.

Ранее узбекские студенты не имели такой возможности. Решение о запуске программы по добровольному переводу было принято из-за того, что родители многократно жаловались в Народные приемные президента на сложности с отправкой денег детям.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (648)
Теги:
вузы, студенты, Узбекистанцы, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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