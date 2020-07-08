Узбекистанцы вернутся на родину в соответствии с решением спецкомиссии - МИД

На место скопления граждан прибыли руководители посольства Узбекистана в Москве и Генконсульства в Казани для того, чтобы разъяснить собравшимся ситуацию.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. МИД Узбекистана обратился к находящимся на территории России согражданам с просьбой с пониманием отнестись к ограничительным мерам и не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах пребывания и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

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На место скопления граждан прибыли руководители посольства Узбекистана в Москве и Генконсульства в Казани для того, чтобы разъяснить собравшимся ситуацию.

"Граждане Узбекистана вернутся на родину в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по организации чартерных авиарейсов, а также по мере возобновления регулярных "желтых" и "зеленых" рейсов", - говорится в сообщении МИД республики.

По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России, возле контрольно-пропускного пункта "Маштаково" российско-казахстанской границы и в г. Бузулуке Оренбургской области наблюдается скопление более 1 300 и 700 сограждан соответственно.

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Несмотря на многократные предупреждения МИД Узбекистана и посольства в Москве не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту "Маштаково", оставаться в местах нынешнего пребывания и соблюдать карантинные меры, граждане продолжают собираться возле российско-казахстанской межгосударственной границы, желая вернуться на родину на автомобиле через Казахстан.

В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, введением жестких карантинных ограничений в Казахстане возвращение сограждан через территорию соседних стран создает организационные и иные сложности, особенно представляет серьезную угрозу здоровью самих граждан.