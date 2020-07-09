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Первый полет российского Ил-114 может состояться в сентябре

© Sputnik / В. Киселев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14501622/Pervyy-polet-rossiyskogo-Il-114-300-mozhet-sostoyatsya-v-sentyabre.html

Самолет был разработан авиаконструкторами в 1980-е годы и выпускался на Ташкентском механическом заводе (бывший ТАПОиЧ). Всего было изготовлено 17 крылатых машин.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министерство промышленности и торговли России ожидает, что первый экспериментальный пассажирский самолет Ил-114 поднимется в воздух в конце сентября, заявил во время совещания замглавы ведомства Олег Бочаров.

Самолет Ил-114-100
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"Что касается Ил-114... Первый полет экспериментального судна мы сделаем в конце сентября", — сказал Бочаров. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, сборка первого серийного самолета Ил-114-300 началась в России в феврале. Сообщалось, что первый лайнер должен подняться в небо в 2020 году, а серийный выпуск Ил-114-300 начнется с 2021-го. Ежегодно предприятия РФ планируют собирать по 12 таких воздушных судов.

Ил-114 был разработан авиаконструкторами в 1980-е годы и выпускался на Ташкентском механическом заводе (бывший ТАПОиЧ). Всего было изготовлено 17 крылатых машин, семь лайнеров до 2018 года эксплуатировали "Узбекские авиалинии". В 2012-м производство было прекращено в связи с перепрофилированием предприятия.

Транспортный самолет ЛИ-2
© Sputnik / В. Шияновский
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Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил проработать вопрос о возобновлении серийного выпуска перспективного регионального самолета на промышленных мощностях РФ.

В ходе визита в Ташкент вице-премьера Дмитрия Рогозина прошли переговоры о сотрудничестве в этом направлении. Москва также высказывала заинтересованность в приобретении оставшихся фюзеляжей лайнера для дальнейшего налаживания производства.

Теги:
Ил-114-300, Узбекистан, Россия, Самолет



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