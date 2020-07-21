Кувейтский фонд направит $5,6 млн на оснащение клиник Узбекистана

Возможно также участие Фонда в социально-экономических проектах в Узбекистане, в частности в сфере строительства жилых домов в сельской местности, улучшения системы водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Замминистра иностранных дел Фуркат Сидиков провел переговоры с представителем Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭС) Марваном Абдуллой ал-Ганимом, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Стороны обсудили участие Фонда в социально-экономических проектах в Узбекистане, в частности в сфере строительства жилых домов в сельской местности, улучшения системы водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой.

Заместитель гендиректора КФАЭР поддержал предложение узбекской стороны о направлении средств Фонда в размере $5,6 млн на оснащение медицинских учреждений Узбекистана современным оборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе путем реализации различных проектов с участием КФАЭР.

Напомним, в эти дни в Зангиатинском районе Ташкентской области строится современная многопрофильная клиника. На территории площадью 33 га будет возведено два больничных комплекса, рассчитанных на две тысячи койко-мест.

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Медицинский центр был построен в кратчайшие сроки на основе энергосберегающих технологий, с использованием легких конструкций, утепленных сэндвич-панелей.