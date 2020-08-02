Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 августа

В стране 15 833 выздоровевших граждан — это 62% от общего числа заболевших. К настоящему часу в инфекционных клиниках республики проходят лечение 9 352 пациента.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

За сутки в республике прибавилось еще 767 пациента с коронавирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 25 336 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 9 352 гражданина с положительным диагнозом, почти 600 пациентов находятся в тяжелом состоянии, около 200 — в крайне тяжелом.

Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 917 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших узбекистанцев составляет 15 833 человека. Это — 62% от общего числа заболевших.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 151.

Почему хокимов областей, заболевших COVID-19, лечат в Ташкенте?

Отмечается, что это — требование Главного медицинского управления при Администрации президента, где все хокимы состоят на учете.

На прошлой неделе коронавирус был выявлен у глав Бухарской, Сурхандарьинской и Навоийской областей.

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Хоким Ташкента урегулировал скандал вокруг денежного пособия малоимущим семьям

На днях правительство распорядилось выделить на помощь малоимущим и нуждающимся семьям 150 миллиардов сумов.

Однако это вызвало много разногласий со стороны населения. Главным камнем преткновения стал вопрос: как определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке или нет.

Ситуация сильно накалилась в ряде регионов и областей. Ранее в соцсетях появились кадры ожесточенного спора из-за распределения денежной помощи. Конфликт произошел между жителями и председателем махалли "Хумо" в Сергелийском районе столицы.

Власти отреагировали на данный инцидент.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отправился в махаллю и встретился с местными жителями.

В конечном счете глава администрации Хоким предложил гражданам самим составить список тех, кто на самом деле нуждается в помощи.

По его словам, средства будут распределены в течение трех дней строго по списку, которые составят сами горожане.

Помощь Турции в борьбе с пандемией

Турция передала Узбекистану 12,5 тонны гуманитарной помощи – средства индивидуальной защиты (50 тысяч масок N-95, 200 тысяч медицинских масок, 5 тысяч масок, полностью прикрывающих лица, и 40 тысяч комбинезонов).

Также Анкара направила в республику лекарства для лечения COVID-19.

Новые правила въезда в Россию воздушным транспортом

Граждане, прибывающие в страну воздушным транспортом, должны будут заполнить анкету на борту. Также требуется заполнить электронную форму на Едином портале госуслуг до вылета в РФ.

Важно: иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в самолет, следующий в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 (анализ должен быть взят методом ПЦР).

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло почти 18 миллионов, скончались 685 тысяч человек, выздоровели — более 10,6 миллиона.