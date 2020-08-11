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Мирзиёев поручил начать поэтапное смягчение карантинных мер

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14745159/Mirziev-poruchil-nachat-poetapnoe-smyagchenie-karantinnykh-mer.html

Ранее президент заявлял: "чем дольше будем сохранять карантин, тем больше будем мучить людей".

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Накануне глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, одной из тем которого стало укрепление здоровья и безопасности населения Узбекистана.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Бухаре с 10 августа начнут постепенно ослаблять карантинные ограничения

В частности, в начале заседания глава государства затронул вопрос эпидемиологической обстановки в стране и эффективности мер по противодействию пандемии COVID-19.

Мирзиёев подчеркнул, что за последнюю неделю показатели выздоровления от коронавируса среди населения значительно выросли. Это стало возможным в результате существенного расширения коечного фонда и охвата медицинского оборудования, а также более слаженной и усердной работы скорой помощи и лечебных учреждений.

"Важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина", — отмечалось в ходе совещания.

Ранее член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов заявлял, что система здравоохранения Узбекистана готова к послаблению карантинных мер.

По его словам, вопрос смягчения режима ограничений можно будет рассматривать, если до 15 августа дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400 в день.

Напомним: карантинные меры уже пересмотрены в Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областях. 

Теги:
Узбекистан, пандемия, Шавкат Мирзиёев, коронавирус, Карантин



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