Мирзиёев поручил начать поэтапное смягчение карантинных мер

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Накануне глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, одной из тем которого стало укрепление здоровья и безопасности населения Узбекистана.
В частности, в начале заседания глава государства затронул вопрос эпидемиологической обстановки в стране и эффективности мер по противодействию пандемии COVID-19.
Мирзиёев подчеркнул, что за последнюю неделю показатели выздоровления от коронавируса среди населения значительно выросли. Это стало возможным в результате существенного расширения коечного фонда и охвата медицинского оборудования, а также более слаженной и усердной работы скорой помощи и лечебных учреждений.
"Важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина", — отмечалось в ходе совещания.
Ранее член штаба по борьбе с COVID-19 Хабибулла Акилов заявлял, что система здравоохранения Узбекистана готова к послаблению карантинных мер.
По его словам, вопрос смягчения режима ограничений можно будет рассматривать, если до 15 августа дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400 в день.
Напомним: карантинные меры уже пересмотрены в Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.