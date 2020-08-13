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В Ташкенте и Самарканде появятся музеи воды - проект постановления

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14768002/V-Tashkente-i-Samarkande-poyavyatsya-muzei-vody---proekt-postanovleniya.html

Планируется создать Водную академию Узбекистана, которая будет обучать специалистов в области водоснабжения, водоотведения, водного и водохозяйственного баланса.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента, которое предусматривает утверждение стратегии развития единого водного баланса Республики Узбекистан в 2020–2035 годах, сообщает пресс-служба городской администрации. 

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Документ предусматривает создание корпоративного пенсионного фонда для работников предприятий водоснабжения и водоотведения в Узбекистане.

Планируется создать Водную академию Узбекистана, которая будет обучать специалистов в области водоснабжения, водоотведения, водного и водохозяйственного баланса.

Вместе с тем, отмечается, что в Ташкенте и Самарканде будут образованы музеи воды.

Сброс воды из водохранилища
© Sputnik / Игорь Агеенк
Объекты водного хозяйства оснастят датчиками потребления воды

Проект предусматривает создание Национального водного совета при Кабмине под непосредственным руководством премьер-министра страны в качестве госоргана, координирующего водную политику, водное законодательство и управление водными ресурсами министерствами и ведомствами.

По данным Узгидромета, озвученным в начале лета, в республике ожидается недостаточный, по сравнению с нормативами, уровень обеспеченности водными ресурсами. В частности, в речных водоемах Кашкадарьи, Ахангарана и северной части Ферганской долины — 70 процентов, Сурхандарья и Чирчик — 75 процентов, Корадарья — 80 процентов, Вахш, Зарафшан и Норин — 85 процентов, на юге Ферганской долины — 90 процентов.

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На сегодня запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак на 20-30 процентов меньше, чем в предыдущие годы.

Для предотвращения дефицита воды, эффективного расходования ресурсов правительство Узбекистана создало рабочую комиссию, которая установит полный контроль за выдачей воды для орошения.

Теги:
проект, Постановление, музей, Хокимият Ташкента, орошение земель, водные ресурсы



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