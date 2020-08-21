Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 августа

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
В Узбекистане за день выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 37946.
Из новых случаев 113 были выявлены в Ташкенте, 5 – в Ташкентской области и 3 – в Андижанской области.
Динамика выздоровлений
Общее число выздоровевших достигло 33809 человек (+367 за день), еще 3879 пациентов продолжают лечение.
Летальные исходы
За день от коронавируса скончались два человека – 74-летний мужчина и 59-летняя женщина, оба из Ташкента.
В Узбекистан прибудут специалисты Роспотребнадзора
Группа специалистов Роспотребнадзора прибудет в республику для консультирования узбекских коллег по вопросам организации противоэпидемических мероприятий.
С марта по июль Москва передала более 1 тысячи наборов тест-систем российского производства для диагностики COVID-19.
Кроме того, по линии Минздрава и Роспотребнадзора проводятся видеоконференции с узбекскими специалистами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по вопросам, связанным с распространением инфекции.
В РЖД сообщили о желании Узбекистана восстановить пассажирские ж/д перевозки
РЖД сообщили в Минтранс России о желании Узбекистана восстановить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией, и этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
Глава РЖД и заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков обсудили актуальные вопросы российско-узбекского сотрудничества в части развития железных дорог.
Более 700 узбекистанцев, собравшихся на родину, прибыли на вокзал под Самарой
Более 700 граждан Узбекистана, планирующих отправиться на родину, собрались на платформе железнодорожного вокзала Кинель в Самарской области.
Специальный поезд 24 августа отправится в Ташкент со станции Кинель Самарской области.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 22,6 млн человек. Зафиксировано свыше 792 тысячи летальных исходов, вылечилось 14,5 млн жителей.