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Медицинский сотрудник устанавливает капельницу в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 августа

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (816)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14818564/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-21-avgusta.html

В Узбекистане за день выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 37946.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

В Узбекистане за день выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 37946.

Из новых случаев 113 были выявлены в Ташкенте, 5 – в Ташкентской области и 3 – в Андижанской области.

Динамика выздоровлений

Общее число выздоровевших достигло 33809 человек (+367 за день), еще 3879 пациентов продолжают лечение.

Летальные исходы

За день от коронавируса скончались два человека – 74-летний мужчина и 59-летняя женщина, оба из Ташкента.

В Узбекистан прибудут специалисты Роспотребнадзора

Группа специалистов Роспотребнадзора прибудет в республику для консультирования узбекских коллег по вопросам организации противоэпидемических мероприятий.

С марта по июль Москва передала более 1 тысячи наборов тест-систем российского производства для диагностики COVID-19.

Кроме того, по линии Минздрава и Роспотребнадзора проводятся видеоконференции с узбекскими специалистами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по вопросам, связанным с распространением инфекции.

В РЖД сообщили о желании Узбекистана восстановить пассажирские ж/д перевозки

РЖД сообщили в Минтранс России о желании Узбекистана восстановить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией, и этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Глава РЖД и заместитель премьер-министра Узбекистана – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков обсудили актуальные вопросы российско-узбекского сотрудничества в части развития железных дорог.

Более 700 узбекистанцев, собравшихся на родину, прибыли на вокзал под Самарой

Более 700 граждан Узбекистана, планирующих отправиться на родину, собрались на платформе железнодорожного вокзала Кинель в Самарской области. 

Специальный поезд 24 августа отправится в Ташкент со станции Кинель Самарской области.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 22,6 млн человек. Зафиксировано свыше 792 тысячи летальных исходов, вылечилось 14,5 млн жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (816)
Теги:
пандемия, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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