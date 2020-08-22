Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 августа

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 362 пациента, а количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 38 412 (+181).

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 38 412 (+181).

Из 181 случаев заболевания выявлены: 169 - в Ташкенте, 8 – в Ташкентской области; 2 – в Сурхандарьинской области; 1 – в Республике Каракалпакстан; 1 – в Джизакской области.

Динамика выздоровлений

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 362 пациента, из них: 228 - в Ташкенте; 98 - в Ташкентской области; 26 - в Самаркандской области; 6 - в Андижанской области; 4 - в Ферганской области.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 34 351 человек - 89%.

Летальные исходы

В стране к этому часу от коронавируса скончались еще три пациента: мужчина, 65-летний К.К., житель Бухары, лечившийся в столице, мужчина, 29-летний Б.Л., житель города Ташкента и женщина, 59-летняя жительница Ферганы.

От последствий коронавируса скончался и.о. хокима Бухарской области

30 июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Карим Камалов родился в 1954 году, окончил Бухарский инженерно-технологический институт. Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.

В конце февраля текущего года Карим Камалов был назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области.

В Узбекистан прибыли специалисты из ФРГ для помощи в борьбе с COVID-19

Группа из 10 медицинских специалистов из Германии прибыла в Ташкент для оказания помощи узбекистанским врачам в борьбе с распространением коронавируса.

В группу вошли специалисты Института имени Роберта Коха, клиник университетов во Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе, а также Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Власти Узбекистана 23 августа вывезут более 900 сограждан из Ростовской области

Поезд прибудет в столицу 26 августа.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и министерства здравоохранения Узбекистана. Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин по COVID-19.

Свыше 750 граждан Узбекистана размещены в лагере под Самарой

С вокзала станции Кинель вывезли всех граждан Узбекистана в палаточный лагерь - 756 человек. Здесь расставили палатки, привезли воду, питание организовывает благотворительный фонд "Тысяча жизней" Самарской области. В 19.00 в пятницу они привезли для всех ужин, для каждого упакованный, в одноразовой посуде.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 23 млн человек. Зафиксировано свыше 799 тысяч летальных исходов, вылечилось 14,7 млн жителей.