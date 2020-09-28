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Узбекистан и Татарстан начнут сотрудничество в сфере трудовой миграции

Министерство труда Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15069977/Uzbekistan-i-Tatarstan-nachnut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii.html

Рассмотрены вопросы соблюдения защиты прав и интересов соотечественников при их отборе и трудоустройстве в суверенной республике России.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Накануне состоялась встреча делегации из Узбекистана с руководством Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Об этом сообщили в Минтруде РУз. 

В ходе мероприятия обсуждена важность межрегионального сотрудничества в развитии и углублении давних отношений между двумя странами. Кроме того, были рассмотрены вопросы соблюдения защиты прав и интересов узбекистанцев при их отборе и трудоустройстве в Татарстане. 
Во встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с татарской диаспорой принял участие министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев и другие официальные лица
Пресс-служба президента Татарстана
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По завершении мероприятия между представителями Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и Минтруда Татарстана было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Отмечается, что в документе особое внимание уделяется таким вопросам, как трудовая миграция, в частности, обмен опытом в сфере занятости и службы инспекции труда, условия и порядок работы соотечественников на территории Татарстана согласно законодательству Российской Федерации.

Андрей Колесников
Из личного архива Андрея Колесникова
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Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, призванное упорядочить внешнюю трудовую миграцию и помочь узбекистанцам найти работу за границей. Одно из главных нововведений — обязательное профессиональное обучение мигрантов перед их выездом за рубеж. В учебных центрах по всей стране будут организованы специальные образовательные курсы.

К тому же до конца 2020 года в Узбекистане предполагается открыть представительство паспортно-визовой службы МВД России. Сотрудники госучреждения будут оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче патентов будущим мигрантам.

Теги:
Соглашение, трудовая миграция, Татарстан, Узбекистан



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