Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 сентября

Общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 52 324 человек — это 94% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 55 776 (+456) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 992 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 52 324 человек (+495). Это 94% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 460.

Корея ужесточает правила въезда в страну для узбекистанцев

Корея ужесточила карантинные меры в отношении приезжих из Узбекистана, а именно с 24 сентября была введена система консульской проверки для подтверждения справок ПЦР.

Отныне принимаются справки об отсутствии COVID-19, только выданные определенной лабораторией, которую назвали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что данные меры связаны с тем, что участились случаи положительных результатов ПЦР-тестирования приезжих в Корею из Узбекистана, а так же обнаружения поддельных справок.

В случае обнаружения подделки или фальсификации справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования будет применено наказание (вплоть до лишения свободы сроком до 1 года или штрафа в размере до 10 миллионов вон) или депортация (с запретом на въезд).

ЕС выделил Узбекистану крупную сумму на средства защиты для медиков от COVID-19

Европейский союз выделил властям Узбекистана более 2 миллионов евро на закупку средств индивидуальной защиты для медработников от коронавируса.

Деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для персонала родильных домов, клиник для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологий, общих и семейных поликлиник.

АБР оформил заем в размере $200 млн на поддержку энергетического сектора Узбекистана

Кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после пандемии.

Программа поддержки будет также софинансироваться за счет средств Французского агентства развития на 150 миллионов евро.

На родину из Самарской области были возвращены 13 435 узбекистанцев

Накануне поездом отправили в Ташкент последних 300 человек.

К настоящему моменту, скоплений мигрантов на территории региона нет, палаточный лагерь в Кинельском районе свернут.

Граждане республики прибывали в Самарскую область, начиная с 15 августа. В надежде попасть домой они скапливались на границе.

Сначала они располагались на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. Для вывоза сограждан были организованы спецпоезда и автобусы.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 33,1 миллиона, скончались 998 тысяч человек, выздоровели — 22,9 миллиона.